Milan, il dato è da sogno: meglio del Manchester City

Milan, il dato è da sogno. Superato addirittura il Manchester City, la statistica stupisce tutti, classifica inedita.

La stagione è giunta al termine e per il Milan è tempo di trarre conclusioni da un’annata particolare. I rossoneri chiudono con zero titoli vinti e un campionato disputato con continuità e buoni risultati, non a caso il secondo posto ottenuto sotto all’Inter, autore di una grande stagione. La delusione dei tifosi è data soprattutto dalle coppe, dove il club rossonero ha subito l’eliminazione in Coppa Italia dall’Atalanta e l’eliminazione dal girone di Champions League. La contestazione nasce dall’eliminazione nel doppio scontro con la Roma, che ha visto i giallorossi vincere entrambe le sfide italiane di Europa League.

Una stagione da rivedere per una squadra come il Milan, abituata a vincere e stare in alto. Nonostante le competizioni non disputate al meglio dalla squadra allenata da mister Stefano Pioli, si registra un dato da sogno per i rossoneri. La statistica ha stupito tutti e la classifica si rivela decisamente inaspettata.

Media spettatori, volano Milan e Inter: flop Juve

Secondo quanto riferito da Transfermarkt, il Milan si trova al settimo posto in classifica per media spettatori. Sono ben 72.000 i tifosi che portano il club rossonero a superare realtà come Tottenham e Manchester City. I Citizens sono addirittura 20esimi in classifica mentre la Juventus non è stata nemmeno inserita. L’unico club italiano a superare il Milan è proprio l’Inter, con 72.838 spettatori.

Questi numeri certificano l’atmosfera che si respira durante la stagione allo Stadio San Siro. a Milano il clima è incandescente specialmente nel derby che riempie come al solito lo storico impianto. Milan e Inter si distinguono da anni in Europa per le belle coreografie che lo stadio offre nelle sfide europee e l’aria che si respira quando si gioca a San Siro è magica. Entrambe le squadre sono stabili in Europa e questo permette di attirare il pubblico più di una volta a settimana.

Sotto al Milan, all’ottavo posto, si trova proprio la Roma. I giallorossi contano una media di 62.925 spettatori mentre dopo il 25esimo posto troviamo Lazio e Napoli. Al top di questa classifica c’è il Borussia Dortmund, con ben 81.305 spettatori. Un atmosfera unica che in Italia solo San Siro avvicina, in particolar modo nelle notti magiche di Champions League e Serie A.