Milan, il Verona punta il rossonero: acquisto ad una condizione

L’Hellas Verona mette nel mirino il giocatore del Milan. L’offerta ai Rossoneri arriverà solo al manifestarsi di una condizione.

Inizia ad entrare nel vivo il calciomercato, con diversi club di Serie A pronti ad intervenire su più fronti. Nelle ultime ore tra le squadre maggiormente sotto i riflettori c’è senza dubbio il Milan che non pensa, però, solo al mercato in entrata. Il Diavolo sta, infatti, cercando di piazzare anche alcuni esuberi e il prossimo a far le valigie potrebbe essere il portiere Devis Vazquez. Sull’estremo difensore colombiano sono finiti gli interessi dell’Hellas Verona.

Il Verona pensa a Vazquez: affondo in caso di addio di Montipò

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club veneto si starebbe guardando intorno in caso di cessione del portiere Lorenzo Montipò. Il nome che sembrerebbe più stuzzicare la dirigenza è quello del classe ’98 del Milan, che da gennaio ha vestito la maglia dell’Ascoli in Serie B collezionando anche 10 presenze.

Al momento c’è, dunque, stato solo un sondaggio esplorativo che si trasformerebbe in un interesse più concreto solo nel caso in cui Montipò dovesse lasciare il club. Nei prossimi giorni ci saranno degli aggiornamenti, ma l’Hellas Verona potrebbe presto presentarsi alla porta rossonera per Vazquez.