Milan, incontro per De Ketelaere: svolta ad un passo

Milan e Atalanta continuano a lavorare per trovare l’intesa sul riscatto di De Ketelaere: svolta ad un passo.

In queste ore il clima in casa Milan è bollente. In attesa dell’annuncio di Paulo Fonseca come nuovo tecnico (previsto per la giornata di domani), la dirigenza del club rossonero è alle prese con la questione legata a Joshua Zirkzee. Le alte commissioni chieste dall’entourage dell’olandese hanno frenato una trattativa che sembrava essere prossima al traguardo, con il Milan che non sembrerebbe disposto ad assecondare le richieste di Kia Joorabchian. Da tenere d’occhio in queste ore anche la situazione legata a Charles De Ketelaere: Atalanta e Milan sono al lavoro per trovare l’intesa sul riscatto del belga e nelle prossime ore potrebbe arrivare la svolta definitiva.

Milan, vicino l’accordo con l’Atalanta per il riscatto di De Ketelaere

La svolta sulla questione Charles De Ketelaere sembrerebbe essere vicina. Milan e Atalanta insieme agli agenti del belga sono infatti impegnati in queste ore per definire i termini del riscatto dell’attaccante classe 2001 da parte della Dea. Dopo aver spostato il termine ultimo per esercitare il riscatto dal 14 al 22 giugno, le parti sono al lavoro per trovare la quadratura, con possibili sviluppi positivi attesi già nelle prossime ore.

Le questioni da limare sembrerebbero essere di tipo prettamente burocratico e di tempistiche, ma la fumata bianca non dovrebbe tardare ad arrivare. Durante questa stagione De Ketelaere aveva dichiarato di voler rimanere a Bergamo e presto questo desiderio dovrebbe diventare realtà: “Se dipendesse da me rimarrei all’Atalanta, anche perché posso migliorare“.