Milan, Jovic in sospeso: Moncada ha trovato il sostituto

Calciomercato: il Milan è alla ricerca di rinforzi in attacco e valuta nuovi rinforzi. Resta in bilico il rinnovo di un attaccante. Le news.

La dirigenza rossonera è all’opera per soddisfare le richieste dei tifosi del Diavolo che, nelle ultime giornate di campionato, hanno preteso un calciomercato all’altezza del Milan, per ritornare ad essere competitivi in tutte le sfide in programma per la prossima stagione.

Calciomercato iniziato a campionato non ancora concluso, quando Furlani e colleghi hanno avviato le ricerche per il post Pioli. Il portoghese ex Roma, Paulo Fonseca, sarebbe il prescelto ed è pronto a firmare un contratto biennale da 2.5 milioni di euro.

Focus sulla rosa, dove il reparto offensivo urge di rinforzi. In via Aldo Rossi sta prendendo sempre più concretezza l’idea di aggiungere due punte in attacco, rimasto orfano di Olivier Giroud.

Geoffrey Moncada e gli altri osservatori rossoneri hanno segnalato il profilo di Kevin Denkey, classe 2000. Il giocatore di origini togolese, ma di nazionalità francese, è il terzo giocatore più prolifico d’Europa. Con un passato anche in Ligue 1, dove ha vestito la maglia dell’Olympique Nimes, il centravanti è poi stato acquistato dal Cercle Bruges, la sua attuale squadra.

Tuttavia, l’interesse su Denkey frena il rinnovo dell’ex viola, Luka Jovic.

Accelerata su Denkey: i piani del Milan

Il Milan fa sul serio per Kevin Denkey, giocatore che, con la maglia del Cercle Bruges, quest’anno ha totalizzato 23 gol in 28 gare, a cui si aggiungono i due gol nei tre match playoff e a rete in Nazionale.

Per quanto i numeri siano promettenti, però, il Milan non può affidare il suo attacco solo al centravanti francese, ragion per cui il club rossonero sta accelerando per portare Zirkzee a Milanello. Cresce la speranza e i rossoneri sono ottimisti di affondare il colpo nel breve periodo.

Come preannunciato, non è scontata la permanenza di Luka Jovic al Milan. L’attaccante, nonostante una stagione positiva, segnata da 9 reti in 23 presenze, sarebbe il prescelto dalla società per generare una plusvalenza e fare cassa per il mercato in entrata. Il Milan valuterebbe il giocatore circa 15 milioni di euro.

La cessione dell’attaccante serbo finanzierebbe l’acquisto di Denkey, che occuperebbe il ruolo della nuove vice-punta.

Il contratto di Denkey con il Cercle Bruges è in scadenza nel 2026 ed è valutato circa 15 milioni; ma su di lui vige un diritto di prelazione del Monaco, squadra che detiene proprio il Cercle Bruges e con cui Moncada ha un passato felice.