Milan, Kvaratskhelia supera Rafael Leao: ora è ufficiale

Milan, Khvicha Kvaratskhelia supera Rafael Leao, la notizia stupisce tutti. Ora è ufficiale, questa la decisione sui due esterni d’attacco.

La stagione è giunta al termine e per il Milan è tempo di analizzare quest’annata e programmare il futuro. La prossima sarà una stagione lunga e difficile, nella quale il club rossonero dovrà far fronte anche al Mondiale per Club e servirà una rosa adatta a disputare al meglio tutte le competizione.

Sarà da capire se la tifoseria potrà contare ancora sulle qualità di calciatori come Maignan, Theo Hernandez e Leao, pezzi pregiati che potrebbero essere allenati da Paulo Fonseca, che a breve dovrebbe diventare il nuovo allenatore del Milan.

L’attaccante portoghese, nonostante i 15 gol e i 14 assist realizzati in stagione, non ha vissuto la miglior annata da quando è a Milano e ha alternato momenti di discontinuità a periodi di ottima forma.

L’ex Lille in diverse occasioni ha garantito gol e si è dimostrato un punto di riferimento della squadra, ma da un calciatore con le sue qualità tutti si aspettano di più. A darne la conferma è la decisione ufficiale, che vede Kvaratskhelia superarlo.

Serie A, Leao escluso dalla top 11: Kvara c’è

Nel team of the season di WhoScored.com, pubblicato sul profilo X, il talento portoghese non appare. Di seguito la formazione scelta, composta dai calciatori che hanno fatto meglio in questa stagione:

Serie A 2023-24. Modulo 4-4-2: Di Gregorio; Theo Hernandez, Bastoni, Buongiorno, Kayode; Pulisic, Calhanoglu, Soulé, Kvaratskhelia; Lautaro, Thuram.

Nonostante l’assenza di Leao, il Milan vede due calciatori inseriti nella top 11. La stagione di Pulisic è stata premiata, così come quella di Theo Hernandez, che in questi giorni vede diverse voci che lo accostano al Bayern Monaco. La squadra che presenta più calciatori è senza dubbio l’Inter, considerando la vittoria dello scudetto e la grande stagione disputata da tutti i calciatori. Le sorprese non mancano e sono Di Gregorio, Buongiorno, Kayode e Soulé, calciatori giovani che hanno fatto la differenza nei rispettivi club.

In questa stagione, Khvicha Kvaratskhelia ha realizzato 11 gol e 9 assist, numeri che non raggiungono quelli di Leao. La differenza che ha portato a veder inserito il georgiano nella top 11 riguarda contesto e prestazioni, il classe 2001 ha trascinato un Napoli in netta difficoltà, che ha chiuso la stagione al decimo posto in classifica. Nonostante le tante sconfitte, Kvara si è differenziato per aver sempre apportato grandi giocate e colpi importanti ad una squadra che in vista della prossima stagione si dovrà ricostruire del tutto.