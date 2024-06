Milan, la decisione ferma tutto: salti di gioia per Cardinale

Per il Milan arriva una buona notizia e questa volta non c’entra il rettangolo di gioco. La società ora può fare sogni tranquilli.

La società rossonera è quasi giunta ad un equilibrio interno. Le scelte sul nuovo allenatore rossonero sono ricadute tutte sul portoghese Paulo Fonseca. Ufficialmente sarà lui il nuovo allenatore del Milan e nel prossimo mese ci sarà la presentazione ufficiale in occasione del raduno rossonero.

Così il Milan si prepara per affrontare al meglio la prossima stagione che dovrà portare necessariamente risultati buoni sul campo. Oltre le vicende interne al rettangolo verde però hanno sempre grande clamore anche quelle esterne.

Il Milan lo scorso marzo infatti era stato preso di mira dalle perquisizioni della guardia di finanza che avevano come oggetto principale dell’irruzione gli uffici di Giorgio Furlani, Ivan Gazidis e quello che fu il passaggio dalla precedente alla attuale proprietà.

Così su RedBird nasceva un punto interrogativo ma la società, con Cardinale e Furlani su tutti, si è sempre dichiarata serena e pronta a collaborare per qualsiasi dubbio. Ora per il Diavolo c’è una notizia positiva che arriva direttamente dalla procura federale della FIGC.

Passaggio Elliott-RedBird, il fascicolo aperto sul Milan è stato archiviato

Il Milan può sorridere ed è dalla FIGC che viene la buona notizia. Ora però si attendono ancora le decisioni su altri piani ma nel frattempo sul piano sportivo il caso è chiuso.

Lo scorso marzo per il Milan non arrivava una buona notizia. La guardia di finanza entrava difatti negli uffici di Furlani e Gazidis, a Casa Milan, per esaminare ciò che riguardava il passaggio del Milan da Elliott a RedBird per 1,2 miliardi di euro.

Dopo mesi di quasi silenzio arriva ora la buona notizia dalla procura federale della FIGC che afferma di aver archiviato “allo stato degli atti” il fascicolo aperto sul cambio di proprietà. A riportarlo è l’ANSA e dunque l’inchiesta aperta dal procuratore Giuseppe Chinè ora viene archiviata.

Dunque sul piano sportivo la causa è chiusa, ora però per il Milan si attendono comunque le decisioni che arriveranno sul piano civile e penale. Sul passaggio da Elliott a RedBird però la società Milan si è sempre dichiarata in maniera trasparente. Sarà comunque pronta a collaborare, la società, fornendo tutto il necessario per chiudere definitivamente questo capitolo.

Si avvicina quindi verso la fine questa inchiesta aperta ad inizio 2024 per la società rossonera che potrà focalizzarsi del tutto sugli obiettivi del Milan.