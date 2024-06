Milan, la Juventus piomba sull’obiettivo a centrocampo: la notizia

La Juventus si intromette nella corsa all’obiettivo del Milan. I bianconeri hanno sondato la pista che porta al centrocampista.

Un puzzle che va completato il prima possibile. È la sintesi che descrive al meglio il Milan del momento. Tanti piccoli pezzi che devono essere trovati quanto prima per iniziare il ritiro con il nuovo allenatore Paulo Fonseca con lo zoccolo duro dell’organico già completato.

I rossoneri devono comprare almeno un calciatore per ruolo. L’obiettivo è formare il gioco delle coppie, in vista di una lunga stagione fitta di impegni. Oltre alla necessità di ingaggiare l’attaccante, si cerca un mediano da porre al fianco di Reijnders. Tra i profili più altisonanti c’è Youssouf Fofana, ma il Diavolo non è più l’unico club italiano in pressing sul centrocampista del Monaco. Secondo Alfredo Pedullà, la Juventus avrebbe svolto un sondaggio per il classe ’99.

Milan, occhio alla Juventus: i bianconeri sui passi di Fofana

Nella mente dei vertici bianconeri, come annunciato dall’esperto, ci sarebbe la volontà di regalare a Thiago Motta una linea mediana con una marcia in più. Mentre rimane da stabilire la questione rinnovo di Rabiot, la Signora si sta muovendo per formare una diga composta da Douglas Luiz, altro obiettivo per cui Madama sta trattando con l’Aston Villa, e dallo stesso Fofana .

Da capire se quello di Giuntoli rimarrà un semplice sondaggio o se vorrà fare uno sgambetto al Milan, accaparrandosi il giocatore già in pianta stabile nel giro della Nazionale di Deschamps.