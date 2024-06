Milan, la richiesta di Fonseca: affare dalla Premier

Il tecnico portoghese verrà ufficializzato tra qualche giorno, ma ha già le idee chiare sugli obiettivi di mercato.

Nella Milano rossonera ci si avvicina all’inizio di un nuovo corso. Tra pochi giorni, verosimilmente tra giovedì e venerdì, è previsto l’annuncio ufficiale di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Diavolo. Il tecnico portoghese ha guidato nella scorsa stagione il Lille, chiudendo la Ligue 1 al quarto posto e conquistando così l’accesso ai preliminari di Champions League. L’allenatore ex Roma, che subentrerà in panchina al posto di Pioli, dovrà essere capace di riportare all’interno dell’ambiente milanista l’entusiasmo perso nella passata stagione.

Ci sarà dunque una rivoluzione in panchina alla quale conseguiranno cambiamenti all’interno della rosa. In Via Aldo Rossi l’obiettivo è chiaro: vincere almeno un trofeo. Per vincere però c’è bisogno di giocatori forti, competitivi e che abbiano la giusta mentalità. Fonseca è consapevole di tutto ciò e proprio per questo è già in contatto con la società per accordare i futuri movimenti del mercato milanista. La dirigenza farà il possibile per accontentare il suo allenatore, che da recenti indiscrezioni avrebbe richiesto un giocatore che milita in Premier League.

Mercato Milan: è Cash la richiesta di Fonseca

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Paulo Fonseca spinge per l’acquisto di un nuovo terzino destro. Il futuro tecnico del Diavolo avrebbe individuato il profilo perfetto in Matty Cash, terzino dell’Aston Villa. Per il nazionale polacco il club di Birmingham chiede 25 milioni di euro, ma il Milan spera di poter abbassare le richieste degli inglesi. I Villains infatti potrebbero essere costretti a qualche cessione illustre per rientrare nei parametri richiesti dalla Uefa.

Lo scorso venerdì il direttore dell’area tecnica del Milan Geoffrey Moncada è volato a Londra e Cash è stato uno dei motivi del viaggio. Il classe 1997 ha totalizzato 46 presenze nella passata stagione ed è stabilmente nel giro della nazionale polacca (con la quale non disputerà l’europeo a causa di un infortunio). L’esterno difensivo è stato acquistato dall’Aston Villa nel 2020 per circa 16 milioni di euro.

Ora Matty Cash ha un valore di mercato di 28 milioni di euro ma come detto precedentemente, il Milan può sperare di acquisire le prestazioni del giocatore per una cifra inferiore. L’ex Nottingham Forrest ha giocato anche come esterno di centrocampo, vista la sua spiccata abilità in fase offensiva. Il polacco sarebbe l’esterno ideale per il gioco di Fonseca, sia per l’abilità palla al piede che per la sua fisicità.