L’attaccante usa dichiarazioni al miele nei confronti del Milan: la società rossonera pensa all’affondo.

La caccia al nuovo centravanti continua in modo serrato in casa Milan. Sono molteplici i profili che il club rossonero starebbe seguendo con molto interesse, tra questi c’è anche Armando Broja. Si tratta di un giovane attaccante di proprietà del Chelsea, reduce dagli ultimi sei mesi in prestito al Fulham. È una punta centrale classe 2001, recentemente messosi in mostra anche ad Euro 2024 con l’Albania.

Il promettente calciatore, alto 1,91 m, è uno dei profili che il Milan starebbe monitorando per rinforzare l’attacco di mister Paulo Fonseca. La società rossonera starebbe valutando il giovane centravanti albanese non come punta di diamante su cui basare il peso della propria fase offensiva, bensì come alternativa. Di recente, da parte dello stesso Armando Broja sarebbe arrivato un vero e proprio assist.

Broja utilizza parole al miele per il Milan: Furlani ci pensa

Armando Broja tenta il Milan con le sue ultime dichiarazioni rilasciate a RTV Klan. Nel corso della sua intervista, l’attaccante albanese ha parlato del suo futuro e anche del possibile interesse del club rossonero nei suoi confronti: “Al Milan verrei per Ibra. Se mi chiamasse Zlatan per avvertirmi di un’eventuale offerta? Gli direi innanzitutto che sono un suo grande tifoso, mi è sempre piaciuto come giocatore. Il Milan è un grande club, per la storia secondo solo al Real Madrid. Gli direi che devo parlare con l’agente e la famiglia, poi gli farò sapere”.

L’attaccante classe 2001 del Chelsea ha ammesso di avere già ricevuto qualche offerta da parte di altri club: “È vero, ho offerte da questi tre campionati (Serie A, Bundesliga e Premier League, ndr). Restare al Chelsea? È un’opzione, ho ancora un contratto con loro che scade fra tanti anni (nel 2028, ndr)”. Nonostante gli ottimi responsi sul suo potenziale, la giovane punta è reduce da una stagione che non può definirsi di certo positiva, avendo raccolto appena 8 presenze e 0 gol a margine della sua breve avventura con il Fulham.

Armando Broja è uno dei tanti nomi che sarebbero finiti sull’agenda di mercato di Giorgio Furlani e del sul team. Dopo le recenti dichiarazioni al miele, il Milan potrebbe seriamente tentare l’affondo per il giovane centravanti albanese. Secondo Transfermarkt il valore di mercato del suo cartellino è di 22 milioni di euro, ma il Chelsea conta di chiedere molto di più per il promettente attaccante. Tra i club interessati ad Armando Broja, ci sarebbero anche Juventus e Stoccarda.