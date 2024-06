Milan-Lukaku, l’affare si complica: la decisione non lascia scampo

Calciomercato Milan, la pista Lukaku si complica: il Chelsea è stato chiaro e ha preso la sua decisione.

Il Milan è prontissimo per potersi muovere in modo ufficiale nella finestra estiva di calciomercato che partirà da lunedì 1 luglio. Dopo aver trovato l’erede di Stefano Pioli che ha guidato il Diavolo per cinque anni adesso tocca trovare anche un sostituto che sia in grado di colmare il vuoto lasciato da Olivier Giroud lì davanti.

Il primo nome resta quello di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna anche se per capire quale sarà la direzione della trattativa bisognerà aspettare la fine degli Europei. Nel frattempo però un mesetto fa ad essere stato accostato al Milan è stato proprio il nome di un attaccante che in queste ultime sessioni di mercato ha sempre fatto parecchio rumore: Romelu Lukaku.

A quanto pare Il centravanti belga è stato proposto al club rossonero tramite intermediari, visto che nelle sue intenzioni future non c’è la voglia di restare al Chelsea. Romelu continua a ribadire di voler restare in Serie A, dove si è sempre trovato bene in ogni club in cui ha giocato (prima Inter e adesso Roma). Al giocatore giocare in Italia piace molto ecco perché non avrebbe nessun problema ad accettare un’eventuale offerta fatta dai rossoneri, nonostante il suo passato all’Inter. Certo i tifosi nerazzurri potrebbero non prenderla benissimo, vista la rivalità che milita tra le due squadre, al contrario quelli rossoneri potrebbero prendersi la rivincita su Hakan Çalhanoğlu.

Milan, il Chelsea ha deciso: Lukaku via solo a titolo definitivo

Per il momento non c’è stata nessuna mossa concreta o ufficiale da parte del Milan per portare Lukaku a Milanello, anche perché secondo quanto riportato da Sky Sport se il Milan potrebbe anche essere pronto per Lukaku, non lo è il Chelsea. Il problema centrale infatti pare per riguardare la modalità di cessione, i blues infatti sono stati molto chiari in merito, Lukaku andràà via solo a titolo definitivo per 34,5 milioni di euro.

Questo chiaramente è un modo per evitare di fare minusvalenza e andarci a perdere, come già successo in passato. I rossoneri al contrario non vogliono l’acquisto a titolo definitivo, ma puntano più su un prestito oneroso e copertura totale dell’ingaggio. Insomma per il momento Lukaku si può definire una pista calda che potrebbe incendiarsi nel corso dell’estate, nel frattempo i rossoneri seguono con attenzione la vicenda. Nonostante tutto però la prima opzione per il reparto offensivo resta comunque Zirkzee.