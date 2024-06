Milan-Maldini, attacco alla società: lo ha detto in diretta, tifosi spiazzati

La leggenda del club rossonero è intervenuto sull’addio di Paolo Maldini e ha rilasciato dichiarazioni molto importanti contro la società.

La stagione appena conclusa è stata piuttosto difficile per il Milan. Il club rossonero ha effettuato un buon mercato, ha sacrificato Tonali e fatto investimenti importanti ma la stagione non ha rispettato le attese e anzi i tifosi hanno collezionato cocenti delusioni. Alcune davvero piuttosto importanti.

Dall’eliminazione nel girone di Champions fino a un campionato anonimo, un secondo posto con ben 19 punti di distacco rispetto all’Inter campione e alcune sconfitte molto dolorose nel derby. La peggiore è sicuramente l’ultima, quella che ha regalato la seconda stella (in casa rossonera) alla formazione guidata da Simone Inzaghi e ha portato probabilmente all’esonero di Stefano Pioli e l’ennesima rivoluzione del club.

Intervenuto ai microfoni di TvPlay l’ex calciatore e allenatore (soprattutto vice) del club rossonero Mauro Tassotti ha parlato della stagione e di tanti temi riguardanti la società. Non sono mancate poi alcune parole sul suo Milan, la squadra che ha vinto tutto guidata da Arrigo Sacchi e che divertiva i tifosi di tutto il mondo.

Milan, la sentenza su Paolo Maldini spiazza

Intervenuto durante la trasmissione The Lunch Dance su TvPlay Tassotti ha criticato la società per la decisione di mandare via la scorsa estate Paolo Maldini con il club che ha preso scelte differenti ripartendo da un nuovo ciclo: “Mi dispiace per Paolo, ma mi dispiace soprattutto anche per il Milan, chi ci ha rimesso è proprio il club”. Tassotti ha spiegato le motivazioni di queste parole ed ha chiarito:

“Non ho capito questa scelta, Maldini era la persona più giusta da mettere in quel ruolo in società, porta l’immagine del Milan in giro per il mondo. Credo che si sono dati la zappa sui piedi e penso che in pochi hanno capito ciò“. Parole nette e che hanno portato una grande discussione sui social, il dirigente è tornato su un acquistato tanto discusso dai tifosi e criticato a Maldini, ovvero quello di Charles De Ketelaere.

Lo ha sottolineato Tassotti e tanti tifosi, De Ketelaere andava aspettato e il belga ha disputato una gran bella stagione durante l’esperienza a Bergamo, smentendo cosi chi criticava Maldini per il suo acquisto. Parliamo di un ragazzo giovanissimo, andato quest’anno – alla sua seconda stagione in Italia – tranquillamente in Serie A.

Insomma il Milan è sotto accusa e le parole di un grande ex come Mauro Tassotti hanno destato grosse polemiche nel mondo social, con la società sotto accusa per la decisione di mandare via Maldini.