Milan mercato, doppio addio improvviso in estate: cosa sta succedendo

Calciomercato Milan, due giocatori potrebbero salutare in questa finestra di mercato i rossoneri: tutti i dettagli.

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo e in casa Milan, dopo l’annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore, sono imminenti le prime mosse. Il club rossonero dovrà lavorare bene in entrata, ma anche in uscita, visto che il futuro di alcuni calciatori è incerto e nella rosa non può esserci spazio per tutti. Il tecnico portoghese dovrà avere a disposizione una squadra forte e pronta ad affrontare ben 5 competizioni nella stagione 2024-25.

I giocatori in dubbio sono molti e la squadra dirigenziale rossonera deve già fare i conti con gli addii di Olivier Giroud e Simon Kjaer, entrambi a scadenza di contratto che andranno rimpiazzati, visto che il bomber francese dovrà essere sostituito da un attaccante forte e giovane, capace di garantire fisicità e gol. La novità riguardante il mercato in uscita ha però spiazzato i tifosi, che non si aspettavano uno scenario del genere.

Adli-Pobega, il doppio addio è possibile: la situazione

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, attraverso il suo profilo X, la squadra dirigenziale rossonera potrebbe dover fare i conti con due partenze improvvise, ovvero quelle di Yacine Adli e Tommaso Pobega, che potrebbero essere messi sul mercato per andare a giocare altrove e trovare maggiore minutaggio e continuità. Sul centrocampista italiano ci sarebbe l’interesse della Fiorentina, alla quale è stato accostato anche l’ex Milan Vranckx.

Il centrocampista francese, in questa stagione, ha totalizzato 33 presenze con la maglia del Milan, realizzando 1 gol e 2 assist in Serie A. In questa stagione ha avuto senza dubbio più minutaggio e più occasioni per dimostrare il suo valore, ma acquisire maggiore continuità gli permetterebbe di giocare al meglio e mettere in mostra le sue doti tecniche. Il classe 00′ potrebbe quindi fare una nuova esperienza, sarà da capire se resterà in Serie A o meno.

Discorso diverso per Pobega, che a differenza di Adli non è riuscito ad ottenere minutaggio. Complici infortuni e difficoltà durante la stagione, l’ex Torino ha totalizzato solo 15 presenze tra Serie A e Uefa Champions League. Il classe 99′ ha più possibilità di restare in Italia, visto che ha già vissuto un’esperienza positiva a Torino e potrebbe approdare a Firenze. Con mister Vincenzo Palladino potrebbe essere valorizzato maggiormente e l’ex tecnico del Monza intende rinforzare il centrocampo.