Milan, nasce ufficialmente l’U23: in rosa una bellissima sorpresa

I rossoneri ripetono quanto già fatto da Atalanta e Juventus, nasce il progetto U23 che comprenderà un giovane figlio d’arte

Giornata storica in casa Milan: è prevista in mattinata infatti la ratifica dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, da parte del Consiglio Federale, per la seconda squadra dei rossoneri, il Milan U23.

Un progetto perseguito da tempo e sul quale i diavoli puntano molto, questo è quanto emerso dalla conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic di inizio stagione. I rossoneri sono pronti a fare sul serio ed è già tutto pronto per il primo campionato dell’U23: dal tecnico, Daniele Bonera al dirigente che si occuperà della gestione della squadra, Jovan Kirovski.

Per quanto riguarda lo stadio che ospiterà la nuova squadra ci sarà un prima fase in cui i rossoneri disputeranno le gare casalinghe allo ”Speroni” di Busto Arsizio per poi spostarsi al ”Chinetti” di Solbiate Arno.

I protagonisti di questa nuova avventura saranno i calciatori provenienti dal settore giovanile, soprattutto coloro i protagonisti della strabiliante Primavera di Abate dello scorso anno, ai quali si aggiungerà qualche veterano della categoria. A trovare spazio anche un figlio d’arte, con i colori rossoneri nel sangue: Maximilian Ibrahimovic, primogenito di Zlatan.

Milan, i protagonisti dell’Under23: da Ibrahimovic a Camarda

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il figlio del dirigente rossonero, dopo una stagione in cui il classe 2006 ha messo a referto 3 gol in 29 presenze nell’U18, si unirà alla rosa che nella prossima annata disputerà il campionato di Serie C.

Con lui tanti volti noti della Primavera rossonera: da Camarda, il bomber delle giovanili del Milan e calciatore più giovane ad aver esordito in Serie A ad altri elementi che nel corso della stagione hanno trovato spazio anche in prima squadra come Kevin Zeroli, Alex Jimenez, Davide Bartesaghi e Chaka Traoré, di rientro dal prestito al Palermo nella seconda parte di stagione.

A queste giovani promesse si uniranno diversi calciatori con un esperienza già accumulata nella categoria: da Mbarick Fall, classe 1997 e Gabriele Minotti, classe 2001, provenienti dalla Giana Erminio ad Emmanuele Salines, difensore classe 2000 capace di giocare sia come centrale che come terzino, proveniente dal Foggia e che nell’ultima stagione si è reso protagonista mettendo a referto 7 gol in 35 presenze.

Non solo, i rossoneri sarebbero interessati anche all’attaccante Andrea Adorante, vincitore con la Juve Stabia del girone C della scorso campionato in cui ha messo a referto ben 20 gol, suddivisi appunto tra le vespe stabiesi e la Triestina, dove è stato protagonista nella prima parte di stagione.