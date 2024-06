Milan news, il bomber esce allo scoperto: confermato l’interesse dei rossoneri

Il giocatore esce allo scoperto. Arriva l’indiscrezione che lascia tutti a bocca aperta: è duello sul mercato.

I rossoneri continuano la loro preparazione in vista del 1 luglio, quando il calciomercato aprirà ufficialmente. Fino ad allora la dirigenza rossonera lavorerà per portare a termine gli affari il prima possibile. Ecco dunque che Moncada e Furlani stanno senza sosta intavolando trattative su molti fronti per non rischiare di rimanere a bocca asciutta. A Milano si attende l’ufficialità di Paulo Fonseca per dichiarare aperto il nuovo ciclo del Milan. Salutati Pioli e Olivier Giroud, la dirigenza sta ancora cercando un degno sostituto della punta francese. Arrivano notizie confortanti per i tifosi in chiave nuovo attaccante.

Dovbyk:”Il mio procuratore sta parlando con club italiani”

I rossoneri sono su Joshua Zirkzee. L’olandese è l’obiettivo in cima alla lista dei desideri del Milan e il Diavolo lo vuole portare a Milano. Chiudere l’affare non sarà per nulla facile. L’ostacolo principale sono le commissioni che la società dovrebbe pagare agli agenti della punta del Bologna. Ecco quindi che i rossoneri tengono aperte diverse trattative. Moncada, nelle giornata di ieri, è volato a Londra per discutere tra gli altri di Armando Broja, punta del Chelsea.

Notizia di oggi sono le dichiarazioni dell’attaccante del Girona, Artem Dovbyk. La punta è in ritiro con la nazionale ucraina in vista di Euro2024. L’ultimo pichichi della Liga ha parlato sui canali Youtube della Federazione: “Il mio procuratore sta parlando con dei club italiani? Si, ne stanno parlando. Ci sono novità su di me, ma prendo tutto questo con calma“.

Dalla Spagna, il quotidiano AS è sicuro: Milan e Napoli sono le italiano sull’ucraino. Se l’obiettivo numero uno rimane Zirkzee, i rossoneri non possono rischiare di lasciar raffreddare altre piste con l’intesa per l’olandese che ancora non arriva. Ecco quindi piace Dovbyk a Casa Milan. La punta ha disputato una stagione clamorosa con il Girona e, nonostante abbia conquistato la Champions League per la prima volta nella storia del club, potrebbe decidere comunque di lasciare la Liga.

La priorità rimane Zirkzee. La dirigenza farà tutto il possibile per portare l’olandese a Milano ma se la fumata bianca non dovesse arrivare ecco che Artem Dovbyk potrebbe essere un’ottima alternativa. L’ucraino del Girona sa giocare come unico riferimento e ha a disposizione un arsenale importante per far male alle difese. Il Milan sta alla porta e tiene calda la pista per evitare ogni tipi di sorpresa.