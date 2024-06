Milan news, il messaggio di Theo sul futuro è netto: svelata la sua volontà

Calciomercato Milan – Theo Hernandez lancia messaggi chiari sul futuro, svelata la volontà del terzino francese.

Ore calde e settimane importanti in casa Milan, dopo l’annuncio del nuovo tecnico Paulo Fonseca. Il club rossonero lavora per costruire il futuro e programmare al meglio la prossima stagione, che li vedrà impegnati in ben 5 competizioni. Sarà una finestra di mercato importante dopo le parole di Zlatan Ibrahimovic, che si è detto sicuro della permanenza di Maignan, Leao e Theo Hernandez. Quest’ultimo sembra aver mandato un messaggio chiaro sul futuro.

Il terzino francese ha un contratto che lo lega al Milan fino al 2026, ma lo stipendio non è al momento ritenuto all’altezza. Infatti, con i bonus Theo non arriva a 5 milioni di euro e sia lui che Mike Maignan ambiscono ad un ingaggio come quello percepito da Rafael Leao. Secondo quanto appreso nell’edizione odierna di Tuttosport, la priorità del ragazzo resta il Milan, ma il futuro è in bilico e la situazione può cambiare da un momento all’altro.

Theo-Milan, il rinnovo non spaventa: c’è un ostacolo

Il motivo è semplice, Theo Hernandez sa di essere nel mirino del Bayern Monaco, qualora i bavaresi vendessero Alphonso Davies. Non è una novità nemmeno l’interesse del Real Madrid, che se non riuscisse a chiudere per il canadese potrebbe bussare alla porta dei rossoneri. L’esterno attende un segnale da parte del Milan e la volontà di permanenza c’è, ma un’offerta da circa 80 milioni può cambiare le carte in tavola e aprire ad una cessione.

Le ultime parole dell’ex Real avevano spaventato i tifosi del Milan. Infatti, Theo ha affermato di essere concentrato al 100% sull’Europeo e avrebbe deciso dopo se rimanere o meno a Milano. L’unico certo del suo futuro al momento sembra proprio Leao, fresco di rinnovo della scorsa stagione con una clausola di 175 milioni, difficilmente avvicinabile. Sarà quindi da capire il futuro del terzino, considerato un punto di partenza da mister Paulo Fonseca, che apprezza i terzini dotati di spinta offensiva e corsa.

In questa stagione, Theo Hernandez ha realizzato 5 gol e 4 assist in Serie A, mentre sono 4 gli assist registrati tra Uefa Champions League ed Europa League. L’esterno ha detto la sua anche in Coppa Italia, con 3 assist. Per un totale di 11 passaggi decisivi, in questa stagione si è dimostrato utile nel mandare in porta il compagno e la catena di sinistra senza lui perde molto. Il feeling con Leao lo porta a far molto bene in partita, ma ora pensa alla Francia e alla possibile vittoria di Euro 2024, visto che Mbappé e compagni sono tra i favoriti.