Milan news, le ultime sul colpo Zirkzee: decisione presa sulle commissioni

Milan News, ci sono novità importanti sulla trattativa che porterebbe Zirkzee ai rossoneri. La decisione sulle commissioni.

Il nuovo Milan di Paulo Fonseca è pronto a prendere forma e la dirigenza rossonera continua a lavorare sul fronte calciomercato. L’obiettivo principale dell’estate riguarda il reparto offensivo, orfano di Olivier Giroud, che dalla prossima stagione militerà nel campionato statunitense. Sulla lista dei desideri di Moncada, Furlani e Zlatan Ibrahimovic ci sono diversi nomi, ma il favorito resta Joshua Zirkzee.

L’attaccante olandese viene da una stagione straordinaria con la maglia del Bologna, con la quale si è reso protagonista della storica qualificazione in Champions League dopo sessant’anni. Zirkzee conosce bene il nostro campionato e sarebbe perfetto per completare lo scacchiere offensivo del nuovo Milan, ma la trattativa resta complicata. Per il giocatore esiste una clausola rescissoria di 40 milioni, ma il suo agente chiede cifre molto alte per le commissioni. Il Milan non è intenzionato ad accontentare simili richieste.

Zirkzee-Milan, trattativa difficile: il club non vuole pagare 15 milioni di commissioni

Kia Joorabchian, agente di Zirkzee, è pronto a chiedere 15 milioni di commissioni per l’acquisto dell’attaccante. Come riportato dalla redazione di Skysport, i rossoneri non avrebbero alcuna intenzione di investire una tale cifra solo per accontentare le richieste dell’agente. Sulla base di queste pretese, il Milan si tirerebbe fuori dalla corsa per l’attaccante del Bologna.

Al momento non ci sono altre grandi novità in questo senso, anche perché Zirkzee è stato convocato da Ronald Koeman per Euro 2024 e il giocatore è concentrato sulla propria nazionale. Le tempistiche potrebbero dunque allungarsi e, il Milan, potrebbe decidere di andare su altri profili che rappresentano una valida alternativa all’ex attaccante del Parma.

La trattativa, poi, potrebbe risultare ancor più complicata di quanto già non lo sia, perché la grande stagione disputata da Zirkzee a Bologna ha attirato l’attenzione di molti top club europei. Nelle ultime ore, infatti, è rimbalzata dall’Inghilterra una notizia circa un forte interessamento del Manchester United. I Red Devils non disputeranno la Champions League nella prossima stagione, ma dispongono di una grande capacità economica che permetterebbe al club inglese di pagare le commissioni richieste da Kia.

La Premier League è il campionato più importante al mondo e per molti giocatori rappresenta un punto d’arrivo, specie se si tratta di un club storico come lo United. Nonostante le grandi difficoltà delle ultime stagioni, giocare ad Old Trafford continua ad affascinare i giocatori che il Manchester mette nel proprio mirino. A livello economico sarà impossibile pareggiare l’offerta del club inglese, ma il Milan può ancora contare sulle volontà di Zirkzee.