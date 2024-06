Milan, non solo Fofana: sfida all’Inter per il centrocampista

Il Milan lavora su più fronti e ora per il centrocampista è corsa a due con i cugini interisti. Le cifre e il nome.

Il calciomercato del Milan entra nel vivo. Dopo l’addio dei due senatori Kjaer e Giroud il club deve trovare altre chiavi importanti per la propria squadra. Sul banco ci sono anche i rinnovi importanti di giocatori altrettanto improtanti. Il mercato in uscita ha visto molti esuberi salutare il club, è stato ufficializzato il riscatto di Alex Jimenez dal Real, ma ora bisogna “passare alle cose formali”, e i tifosi del Milan lo sanno molto bene. La ricerca di una punta è il principale obiettivo per ora ma anche il centrocampo ha bisogno di rinforzi.

A centrocampo infatti è forte il nome di Fofana ma non solo, dal Tottenham c’è anche la suggestione Pierre-Emile Hojbjerg. Il Milan è da tempo che lo corteggia e agli Spurs c’è anche Emerson Royal che è gradito dai rossoneri. Il centrocampista norvegese però può essere una soluzione concreta dato che lascerà il club inglese in questi mesi e non rinnoverà il suo contratto. Però su di lui non c’è solo il Milan ed è richiesto anche da altre squadre blasonate.

Milan, addio Spurs per Hojbjerg ma c’è anche l’Inter

Il classe 1995 danese in queste settimane è stato impegnato con la sua Nazionale danese e proprio ieri sera ha salutato la competizione, come per l’Italia, agli ottavi di finale dopo aver perso con la Germania. Finito il campionato europeo il centrocampista 28enne potrà pensare di più sul suo futuro dato che il suo contratto con il Tottenham, in scadenza nel 2025 prossimo, non verrà rinnovato.

Dunque sarà addio e tra i club che vorrebbero il mediano in squadra c’è prorpio il Milan, da mesi ormai sulle sue tracce. La richiesta del club si aggira attorno ai 15-20 milioni di euro per lui e il giocatore percepisce circa 3 milioni di euro a stagione.

Il Milan dunque ha chiesto già informazioni ma non è stata l’unica perchè anche l’Inter ora è sulle sue tracce assieme anche all’Atletico Madrid sullo sfondo. Dunque la concorrenza per il danese ex Bayern Monaco ora è più folta. Il Milan magari chiedendo anche Emerson Royal potrebbe farsi valere come via preferenziale da parte degli Spurs per i due giocatori. Le prossime settimane saranno dunque decisive e si saprà quale sarà il futuro del centrocampista danese e se sarà il Milan il suo prossimo club.