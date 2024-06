Milan, non solo Leao: un altro titolare nel mirino dell’Arabia Saudita

Tornano a sentirsi squillanti le sirene arabe in casa Milan. Dopo Rafael Leao, la Saudi Pro League ci prova anche per un altro rossonero.

Da ormai qualche stagione l’Arabia è entrata a gamba tesa nel mondo del calcio e con offerte spropositate ha portato via dall’Europa diversi top player. Seppur in diminuzione rispetto alle scorse annate, la Saudi Pro League continua ad essere un grande pericolo per i club europei ed italiani. Le offerte irrinunciabili, infatti, costringono le società a piegarsi e ad accettare le ricche proposte saudite rinunciando, però, ai loro giocatori più preziosi.

Negli ultimi giorni il pericolo arabo si è riaffacciato anche alla porta del Milan e al momento sembrano due i rossoneri finiti sotto la lente d’ingrandimento. Oltre al già noto Rafael Leao, nel mirino dell’Al Hilal pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro, sarebbe infatti in arrivo anche delle offerte per Ismail Bennacer. Il centrocampista algerino è il nuovo obiettivo saudita e molto presto potrebbero esserci le prime offerte ufficiali.

L’Arabia piomba sul Milan: dopo Leao anche Bennacer

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nei prossimi giorni i Rossoneri dovranno resistere agli assalti sia sul portoghese che sull’ex Empoli. In entrambi i casi, però, potrebbe essere decisiva la volontà dei giocatori che vorrebbero restare a Milano per calcare ancora i grandi campi europei. Per quanto riguarda Bennacer ci sarebbe soprattutto la volontà di riscattarsi dopo un’annata tutt’altro che esaltante, soprattutto a causa del lungo infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare metà stagione.

Al momento, dunque, dall’entourage dell’algerino non sarebbero arrivati segni di apertura ma è chiaro che bisognerà stare sempre in allerta per evitare spiacevoli sorprese. Entrambi le parti vorrebbero continuare insieme, ma davanti a cifre faraoniche (sia relative al cartellino che all’ingaggio) verranno ovviamente fatte le giuste considerazioni.

Il classe ’97 è considerato uno dei pezzi pregiati della rosa del Milan, uno dei rossoneri con cui ripartire nella prossima stagione ma anche il club farà le sue valutazioni. Davanti ad un’offerta spropositata il Diavolo potrebbe anche decidere di spingere per la cessione di Bennacer per poi reinvestire il ricco tesoretto sul mercato in entrata. Per ora, però, il futuro del centrocampista 26enne sembra essere ancora in rossonero e dal giocatore sembra emergere la volontà di restare al Milan per tornare ad essere uno dei calciatori più decisivi ed impattanti dell’intera Serie A.