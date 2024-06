Milan, non solo Zirkzee: per l’attacco si guarda in Premier

Il Milan ha bisogno di rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, per questo si sta muovendo su più fronti.

Dopo aver concluso la stagione di Serie A 2023/2024 con un secondo posto in classifica ed essere uscito sia dalla Champions League che dall’Europa League, il Milan è pronto a ripartire: in casa rossonera ci saranno grandi cambiamenti, a partire dalla panchina, che non sarà più occupata da Stefano Pioli. Inoltre, la dirigenza di Via Aldo Rossi deve intervenire sul mercato in più fronti, andando a coprire i buchi lasciati da chi a fine stagione ha salutato il club.

Priorità principale è quella del reparto offensivo, vista la partenza di Olivier Giroud: il francese, dopo tre anni con la maglia rossonera, ha salutato il club e continuerà la sua carriera negli States. Altra incognita sarà la permanenza di Luka Jovic al Milan, al quale scade il prestito a fine giugno. La cosa certa è che il Milan ha bisogno di nuovo numero 9, il quale sarà supportato da Leao e Pulisic.

Calciomercato Milan, Zirkzee e non solo: nuovo nome dalla Premier

In queste ultime ore, il Milan sta facendo pressing alto per portare a Milano Zirkzee, attaccante classe 2002 in forza al Bologna. L’olandese è il preferito numero uno della dirigenza rossonera, qualunque sia l’allenatore che dirigerà la rosa rossonera la prossima stagione. Con questo obiettivo, la società è consapevole che dovrà tirare fuori 40 milioni di euro, nonché il valore della clausola del calciatore. Zirkzee però non è l’unico obiettivo del Milan, perchè i rossoneri hanno bisogno di trovare anche un suo vice, e per questo stanno guardando in Premier League.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, infatti, il Milan ha messo gli occhi su Armando Broja, attaccante del Chelsea e della nazionale albanese. Il classe 2001 può essere il vice di Zirkzee, nonché l’attaccante di riserva della rosa rossonera. L’attaccante, classe 2001, può essere uno dei nomi appetibili per la dirigenza rossonera, vista anche la giovane età. Broja, nella stagione appena conclusa, ha collezionato 21 presenze in Premier League con la maglia del Chelsea, 4 in EFL e 2 in FA Cup, trovando il gol solo due volte. La sua intenzione è quella di lasciare la squadra londinese, visto anche il poco spazio avuto, e l’Italia può essere una destinazione appetibile. Da valutare ovviamente le cifre, ma ad oggi una trattativa non c’è ancora: il Milan resta vigile sull’attaccante.