Milan, notizia clamorosa: contattato Allegri per la panchina

Dopo l’ufficialità dell’addio di Fonseca al Lille ora per il Milan c’è un’altra possibilità, potrebbe esserci un clamoroso ritorno.

Oggi è stato reso noto l’addio di Paulo Fonseca dal Lille e il suo arrivo al Milan sembra già cosa fatta. Difatti i contatti sono stati più intensi e nelle settimane successive poteva già esserci un accordo. Però ecco che giunge una notizia dell’ultimo minuto che ha del clamoroso in casa Milan. Al centro della notizia c’è Max Allegri e il Milan forse potrebbe virare per un clamoroso ritorno di fiamma in extremis.

Milan, c’è un contatto per Allegri

L’ex tecnico bianconero potrebbe forse fare ritorno in rossonero? Il suo addio alla juve apre altre piste e il Milan ora forse ci pensa.

La Juventus ha cambiato faccia esonerando Max Allegri e il Milan è alla ricerca invece di un nuovo tecnico per il post-Pioli. Tutto sembrava portare a Paulo Fonseca, soprattutto dopo la notizia dell’addio ufficiale al Lille di oggi.

Però, come riportato da Rai Sport, il Milan pare abbia contattato Max Allegri come nuovo allenatore rossonero. Si tratta di una scelta clamorosa da parte del club che potrebbe riportare al Milan il tencico toscano che in rossonero ci è stato già dal 2010 al 2014.