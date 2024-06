Milan, nuovi contatti per il difensore: si riaccende la pista di mercato

Il Milan ripensa ad un vecchio pallino per rinforzare il reparto difensivo del club. Già avviati i contatti con l’agente del giocatore.

Non si fermano le strategie del Milan per rafforzare l’organico in vista dell’inizio della prossima stagione. Dopo aver ufficializzato la scelta di Paulo Fonseca come nuovo allenatore, tutti i fari sono puntati sull’affare Joshua Zirkzee che nelle ultime ore si sta tremendamente complicando con l’inserimento del Manchester United. Il mercato rossonero non gira, però, solo attorno al centravanti del Bologna ed è per questo motivo che la dirigenza si sta muovendo anche su altri fronti.

Tra le priorità del club c’è anche qualche colpo in entrata in difesa e nelle ultime ore sarebbe tornato di moda dalle parti di Milanello il nome di Jakub Kiwior. Il centrale dell’Arsenal, con un passato in Serie A con la maglia dello Spezia, figura da diverso tempo nella lista degli obiettivi rossoneri e in questi ultimi giorni la pista per arrivare al difensore polacco si sarebbe nuovamente riscaldata con l’entourage del giocatore che avrebbe avuto contatti con la società.

Il Milan ripensa a Kiwior: nuovi contatti con gli agenti del giocatore

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il difensore dell’Arsenal sarebbe balzato in cima alla lista dei desideri del Milan e ci sarebbero già stati alcuni contatti con gli agenti del 24enne. Il primo ostacolo da superare è, però, relativo alla volontà dei Gunners che nei prossimi giorni dovrà chiarire il futuro di Kiwior, decidendo se aprire ad una sua cessione o se invece farlo restare in Inghilterra anche nella prossima stagione.

Nella passata giocatore l’ex Spezia, attualmente impegnato con la Polonia negli Europei in Germania, ha collezionato 30 presenze risultando tra i più utilizzati da Mikel Arteta. Tra i principali punti a favori del polacco c’è senza dubbio la sua duttilità: lo scorso anno, infatti, è stato impiegato spesso come terzino sinistro e ciò potrebbe essere anche un indizio sul possibile addio di Theo Hernandez.

Pochi giorni fa, infatti, il laterale francese non ha chiuso ad un possibile cambio di maglia e per questo motivo il Milan potrebbe aver voluto correre ai ripari per non farsi trovare impreparato in caso di addio dell’ex Real Madrid. Non va, però, dimenticato che Kiwior nasce come difensore centrale e i Rossoneri potrebbero aver deciso di puntare su di lui per utilizzarlo nel blocco centrale dei quattro di difesa.