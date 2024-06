Milan, nuovo nome per l’attacco: Furlani pesca in Premier League

La dirigenza del Milan non vuole farsi trovare impreparata in caso persistano le difficoltà per arrivare a Joshua Zirkzee.

Il grande obiettivo del mercato estivo del Milan è sicuramente riuscire a sostituire degnamente Olivier Giroud: l’attaccante francese al momento impegnato in Germania con la sua nazionale, ha infatti deciso di non rinnovare il suo contratto con i rossoneri, preferendo accasarsi in MLS per la fase conclusiva della sua carriera.

Il primo nome sul taccuino di Furlani e Moncada è senza dubbio il centravanti olandese del Bologna Joshua Zirkzee. Il Milan era pronto a pagare la clausola del giovane classe 2001 ma le difficoltà a trovare un accordo sulle commissioni da corrispondere all’entourage del calciatore hanno rallentato le trattative.

In più negli ultimi giorni è piombato forte sul calciatore anche il Manchester United che parrebbe pronto ad accontentare le richieste economiche e del Bologna e del calciatore.

La squadra mercato rossonera non è stata però ferma ed ha già pronto il piano B, proveniente proprio dal campionato dove potrebbe andare a giocare Zirkzee il prossimo anno.

Mercato Milan, l’alternativa a Zirkzee parla inglese

Probabilmente ogni decisione sul futuro di Zirkzee è da rimandare a quando il calciatore farà ritorno dall’Europeo in Germania dove è impegnato con la sua Olanda. Ma proprio perché consapevole che Zirkzee possa scegliere l’Inghilterra il club rossonero sta sondando altri nomi. Tra questi, secondo il Daily Mail, c’è anche Dominic Calvert-Lewin.

La punta classe ’97 ha un contratto in scadenza tra un anno con l’Everton e potrebbe rappresentare una buona occasione di mercato. Dei colloqui – scrive il tabloid – ci sono già stati, un sondaggio esplorativo per un attaccante reduce da una stagione fatta di 7 gol in 32 presenze in Premier League.

Sull’attaccante inglese ci sarà da battere però la concorrenza del Newcastle che secondo il Telegraph sarebbe in trattativa con il club di Liverpool per strappare il centravanti alle Toffees. Calvert Lewin ha comunque una valutazione alta, poco superiore a 20 milioni di euro, ed un contratto importante di quasi 5 milioni di sterline a stagione.

Non è l’unico colpo che il Milan potrebbe piazzare dalla Premier: il club rossonero è infatti da tempo interessato a Emerson Royal, terzino brasiliano del Tottenham. Il calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni che fanno ben sperare i tifosi del Milan.

“So che il Milan è in contatto con il mio club; hanno chiesto informazioni. Per me è molto gratificante ciò, perché nel Milan hanno giocato tanti giocatori brasiliani. Aspettiamo e vediamo cosa succederà”.