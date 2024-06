Milan, opportunità dall’Olanda: “Ha deciso di andarsene”

Il giocatore olandese non rinnoverà con il suo attuale club. Nel suo futuro potrebbe esserci una squadra italiana e il Milan è tra queste.

Dopo una stagione deludente in termini di risultati sportivi il Milan ha comunque conquistato l’accesso alla prossima edizione della Champions League assieme all’accesso alla final four della Supercoppa Italiana in Arabia. Stefano Pioli lascia comunque una squadra in alta classifica dopo averla presa in un momento buio e il suo successore non dovrà essere da meno. La dirigenza rossonera ora è al lavoro per rendere più competitiva una squadra che nel corso della stagione ha mostrato alcune carenze.

Ci sono già alcuni nomi sulla lista dei preferiti del Milan ma servirà tempo prima che si inizi a procedere concretamente sul mercato. Gli ottimi acquisti del 2023 difatti hanno caratterizzato in positivo la stagione fatta poi dal Milan e la società vuole continuare sulla falsariga di quegli innesti positivi. Tra gli obiettivi potrebbe esserci anche l’olandese Mats Wieffer, profilo giovane dal Feyenoord che ha deciso quale sarà il suo futuro.

Wieffer lascia il Feyenoord: lo vuole una squadra italiana

Il centrocampista olandese vuole cambiare destinazione per la sua prossima avventura. Potrebbe esserci anche una squadra italiana nel suo futuro dopo il Feyenoord. Una carriera intera, ad ora, passata in Olanda ma adesso il giovane centrocampista vuole fare un salto di qualità. Mats Wieffer difatti si trova al Feyenoord dal 2022 dopo le esperienze al Twente ed Excelsior e il suo contratto andrà in scadenza nel 2027. Tuttavia il giocatore vuole cambiare aria.

A riportare la notizia è Matteo Moretto sul suo profilo X. In questa sessione estiva Wieffer dirà addio al Feyenoord e vorrà puntare a club più blasonati. Molte squadre di diversi campionati sono interessate a lui. C’è l’Atletico Madrid ma anche la Premier League e sullo sfondo c’è anche la Serie A per lui.

Difatti a mostrare interesse per il giocatore olandese, più recentemente, sono state Lazio e Atalanta. Nei mesi scorsi però anche il Milan ha visionato il giocatore. Dunque la Serie A potrebbe essere una destinazione reale per lui.

Si tratterebbe di un innesto con buona capacità realizzativa dato che in carriera, da centrocampista, vanta trentuno reti e ventotto assist. Dunque Wieffer si separerà dalla squadra oladese per provare a confrontarsi in campionati più competitivi e chissà che il Milan non voglia provarci concretamente per lui anche con l’ok di quello che sarà il nuovo tecnico rossonero.