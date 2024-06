Milan, pericolo Arabia: sirene per un titolare

Calciomercato Milan, la lista dei giocatori in uscita potrebbe aumentare: la dirigenza rossonera è disposta ad ascoltare eventuali proposte.

Il Milan è pienamente immerso nel calciomercato, dopo l’annuncio di Paulo Fonseca come nuovo allenatore adesso il compito della dirigenza è quello di trovare i giusti rinforzi per la rosa rossonera e soprattutto un nuovo centravanti che possa colmare l’assenza di Giroud. In attesa che si sblocchi dunque qualche trattativa in entrata, soprattutto quella di Joshua Zirkzee come nuova prima punta, il Milan nel frattempo sta cercando di capire come riuscire a fare cassa, guardando alcuni elementi della sua rosa che potrebbero salutare Milano già quest’estate. Questa volta non si tratta dei soliti big, anzi secondo quanto riportato da Tuttosport alla porta di Casa Milan, dopo l’affare chiuso un anno fa per Sandro Tonali, torna a bussare ma questa volta per Malick Thiaw. Il difensore tedesco piace molto al club inglese che, dopo aver preso Kelly a parametro zero, punta a prendere un altro rinforzo per la difesa.

L’operazione Tonali portò nelle casse rossonere 70 milioni, dunque i rossoneri sono aperti ad ascoltare eventuali proposte e poi discutere per trovare un accordo sul valore del cartellino, che al momento ha una valutazione alta. Dunque al fronte di offerte importanti difficilmente il Milan non considererebbe l’idea. Thiaw però potrebbe non essere l’unico giocatore del Milan che ha attirato l’attenzione di altri club, anche Ismael Bennacer è un profilo che potrebbe piacere parecchio sul mercato.

Milan, anche Bennacer può andare via: sirene dall’Arabia

Ovviamente prima di muoversi in qualsiasi caso, la dirigenza deve prima confrontarsi con Paulo Fonseca per capire quali sono le idee del nuovo allenatore su quello che sarà il ruolo di Bennacer nel nuovo progetto. Se il giocatore dovesse infatti essere considerato un punto centrale del centrocampo allora la dirigenza lascerebbe perdere eventuali proposte. Bisogna tenere conto anche della clausola da 50 milioni di euro che è presente sul contratto, cifra che non tutti i club sono pronti a pagare per un giocatore. Non è una novità che Ismael piaccia soprattutto in Arabia, che non avrebbe problemi a pagare tali cifre.

Il Milan nel frattempo sta studiando anche una nuova squadra per sistemare Alexis Saelemaekers, che non è stato riscattato dal Bologna per la prossima stagione. Laprima opzione è quella di cederlo a titolo definitivo e di incassare almeno 12 milioni. In uscita però ci potrebbero essere anche tanti altri nomi, che sono chiaramente tutti da valutare. Anche Origi potrebbe dire addio a Milano visto che non è ritenuto al centro del nuovo progetto del Milan. Insomma ci sono un po’ di giocatori con cui il Milan potrebbe provare a fare cassa e aumentare ancora la capacità di spesa sul mercato.