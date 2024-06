Milan-Pulisic, l’annuncio fa tremare: lo ha detto in diretta

Christian Pulisic è stato il migliore giocatore della scorsa annata del Milan, il Diavolo poco fa ha dovuto sorbire un annuncio che ha destato preoccupazioni al mondo rossonero.

Christian Pulisic sta vivendo la Copa America in patria, la competizione infatti si sta disputando negli Stati Uniti per la seconda volta dopo il 2016. L’esterno rossonero sta continuando il momento positivo vissuto quest’anno con la nazionale, è certamente stato una rivelazione per i rossoneri. In pochi si sarebbero aspettati un apporto di tale caratura al club in Via Aldo Rossi.

Il calciatore del Diavolo ha totalizzato 12 goal e 7 assist in 36 partite di campionato, numeri eccezionali per il calciatore numero 11. Molto difficile pensare che il Milan possa privarsene a meno che non accada l’impensabile, ecco perchè l’annuncio in diretta dagli Stati Uniti ha scosso particolarmente il mondo Milan.

“Credo che Pulisic abbia parlato con squadre della MLS”, Twellman terrorizza i rossoneri

Mentre Pulisic è impegnato nella Copa America, molti tifosi statunitensi hanno modo di vederlo e sperare che un giorno possa tornare in patria per giocare in Mls. In merito a ciò, è arrivato un pessimo annuncio da parte di un ex calciatore statunitense, Taylor Twellman si è espresso sul futuro dell’esterno del Diavolo.

Taylor Twellman, ex attaccante professionista, ha parlato del futuro di Christian Pulisic, attualmente legato ai colori rossoneri del Milan, in un’intervista al Daily Mail. Twellman ha suggerito che un eventuale trasferimento di Pulisic nella MLS non sia imminente, specialmente prima della Coppa del Mondo. Tuttavia, ha ipotizzato che Pulisic potrebbe aver considerato questa possibilità, anche se non è ancora un progetto concreto.

Twellman sostiene che è naturale per giocatori come Pulisic, Weston McKennie e Tyler Adams, che militano in Europa da circa dieci anni, considerare un ritorno negli Stati Uniti. Vivere lontano dalla famiglia per tanto tempo, soprattutto con una Coppa del Mondo che si terrà in patria, potrebbe incentivare tali riflessioni. Questi calciatori potrebbero esplorare l’opzione di un futuro nella MLS, e questo non sarebbe sorprendente, dato il contesto attuale e le esperienze vissute.

L’MLS sta diventando un campionato più appetibile dopo l’approdo di Lionel Messi. Twellman ha sottolineato come sia intelligente da parte di Pulisic valutare tutte le opportunità, inclusa quella di tornare negli Stati Uniti. Tale mossa potrebbe offrire non solo un riavvicinamento alla famiglia, ma anche una nuova fase della carriera, arricchita dall’esperienza accumulata nei campionati europei.