Milan-Rabiot, colpo di scena: un addio eccellente fa decollare la trattativa

In casa Milan il tema caldissimo è il calciomercato e la società potrebbe fare un cambiamento importante rispetto agli ultimi anni.

Era risaputo ormai da tempo, ma stamane abbiamo avuto l’annuncio ufficiale. Durante la conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic, lo svedese ha annunciato Paulo Fonseca come nuovo tecnico. Una scelta non gradita a tutti tra i tifosi, ma il dirigente rossonero ha chiarito i motivi per cui la società ha preso quest’importante decisione.

Dopo Pioli tocca a Fonseca e il tecnico portoghese, ex in Italia della Roma, proverà a portare bel gioco e ovviamente titoli con i tifosi che sperano di vedere lo scudetto e la tanto discussa seconda stella. Intanto la dirigenza lavora sul mercato e negli ultimi giorni il club avrebbe valutato un’interessante quanto particolare opportunità. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il Milan continua a pensare ad Adrien Rabiot per il centrocampo.

Il calciatore della Juve è in scadenza di contratto tra pochi giorni e può firmare a zero con il nuovo club. Naturalmente si tratta di una trattativa onerosa dal punto di vista dell’ingaggio e delle commissioni con Rabiot che percepiva oltre 7 milioni alla Juventus e sicuramente attende un’offerta sostanziosa per il nuovo contratto. La Juve spera di rinnovare, ma sul calciatore ci sono diversi club italiani ed europei e anche il Milan sta provando il colpo a costo zero.

Milan su Rabiot, la società apre ad un addio

Il possibile arrivo di Rabiot in rossonero porterebbe sicuramente ad un eccesso di centrocampisti per la squadra rossonera e non vanno escluse quindi cessioni eccellenti. Ibra ha confermato che Maignan, Theo e Leao non partiranno, ma non sono escluse cessioni eccellenti e il Corriere dello Sport parla del possibile addio di Bennacer.

Con Fonseca il ruolo dell’ex Empoli potrebbe essere meno importante e quindi non va esclusa la cessione del calciatore. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 50 milioni, ma occhio alle offerte con Bennacer che intriga alcuni club di Premier League. In passato è stato accostato all’Arsenal ma occhio anche a Tottenham e West Ham con l’algerino che potrebbe salutare cosi la serie A.

Bennacer il sacrificato per arrivare a Rabiot, il Milan ci pensa e occhio quindi al mercato rossonero. La società ovviamente dovrà valutare con Fonseca e va detto che il giocatore quest’estate è uno dei pochi a non avere impegni con la Nazionale: il nuovo tecnico potrà valutarlo subito e decidere il da farsi riguardo il suo futuro.