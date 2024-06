Milan-Rabiot, il club ha le idee chiare: spunta la data per la chiusura

Il Milan fa sul serio per Adrien Rabiot e ha un’idea ben precisa su quando affondare il colpo.

Tra poco più di 24 ore inizia ufficialmente la sessione estiva di calciomercato; passate le 23:59 di domenica sera, i calciatori in scadenza di contratto al 30 giugno si liberano definitivamente dai rispettivi club, a parametro zero, e saranno liberi di unirsi a qualsiasi altra squadra.

È il caso, per esempio, di Adrien Rabiot, attuale centrocampista della Juventus ma in scadenza di contratto con la Vecchia Signora proprio domani, 30 giugno. Il centrocampista francese è attualmente impegnato con la propria Nazionale ad Euro24 e la sua concentrazione rimane sulla competizione europea. Dopo aver superato i gironi, la Francia tonerà in campo lunedì 1° luglio alle ore 18:00 contro il Belgio, sfida valevole per l’accesso ai quarti del torneo. Rabiot è uno degli uomini più importanti del centrocampo di Deschamps e il calciatore non ha bisogno di distrazioni.

Milan-Rabiot, quando affonderanno il colpo i rossoneri?

Dalla fine del Campionato, Adrien Rabiot rimane uno dei calciatori più discussi della Serie A, a causa della sua scadenza di contratto con la Juventus. I bianconeri pensavano di trovare un accordo per il rinnovo prima dell’inizio degli Europei, ma così non è andata e ora il centrocampista francese è in prossimità di liberarsi a parametro zero dal club di Torino.

Rabiot è stato preso in considerazione da numerosi club, anche italiani, tra cui Inter e Milan: i nerazzurri si sono un attimo messi da parte, mentre l’intenzione dei rossoneri di affondare il colpo è più alta. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Rabiot non è una semplice idea per il Milan, che sta studiando una soluzione economica per far arrivare il centrocampista francese a Milano. Per il Milan sarebbe un innesto a parametro zero, ma la società rossonera dovrà pagare delle commissioni e trovare un accordo sull’ingaggio, eguagliando almeno ciò che Rabiot prende con la Juventus.

Geoffrey Moncada avrebbe avuto anche un confronto con la mamma-agente del calciatore, Veronique, ma attualmente non c’è nessuna novità, se non quella dell’interessamento dei rossoneri per il centrocampista. Quello che è certo, inoltre, è che dal 1° luglio Rabiot sarà senza squadra, almeno fino alla fine degli Europei: il calciatore, infatti, fino alla fine della competizione non ha intenzione di ascoltare offerte dei club, perchè concentrato con la propria Nazionale. Di conseguenza, il Milan resterà vigile fino alla fine del torneo, per poi provare l’assalto al centrocampista francese.