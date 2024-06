Milan, Rafael Leao ha detto no: decisione definitiva sul futuro

Decisione presa da parte di Rafael Leao in merito al suo futuro. L’ala portoghese ha già fatto sapere la sua volontà al Milan.

Non è di certo stato un mese di giugno tranquillo per il Milan e per tutti i suoi tifosi. Sono molte le faccende che tengono banco in casa rossonera e una delle più districate è senza dubbio quella legata a Rafael Leao e al suo possibile addio. Sul portoghese sono finiti gli occhi dell’Arabia Saudita e in particolar modo dell’Al-Hilal di Jorge Jesus, allenatore che ha di fatto lanciato il classe ’98 nel grande calcio ai tempi dello Sporting Lisbona.

Il club saudita ha già presentato ai Rossoneri un’offerta da circa 1o0 milioni di euro, che ha ovviamente fatto aumentare e non di poco le voci su un possibile trasferimento dell’ex Lille. Negli ultimi giorni, però, mentre il giocatore è impegnato con la Nazionale portoghese agli Europei in Germania (con due prestazioni tutt’altro che soddisfacenti), sarebbe stata resa nota la sua volontà.

Niente Arabia nei progetti di Leao: data la priorità al Milan

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, negli scorsi giorni ci sarebbero già stati dei contatti diretti tra i rappresentanti dell’Al-Hilal e Antonio Leao, padre e agente dell’asso rossonero, con tanto di offerta già presentata. Da questi colloqui sarebbe, però, emersa la volontà di Leao di restare in Europa e soprattutto di continuare a vestire la casacca rossonera, in un progetto che lo vede sempre più centrale.

Il Milan dal canto suo ha fatto sapere di non essere disposto a scendere a compromessi e di far partire il portoghese solo nel caso in cui venga pagata la clausola rescissoria da 175 milioni di euro. Le possibilità, dunque, di veder Leao volare in Arabia Saudita sono ormai nulle e, salvo offerte al momento inattese da qualche big europea, il futuro del 25enne nato ad Almada sarà in rossonero anche nella prossima stagione.

L’arrivo del connazionale Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è senza dubbio un chiaro segnale su quanto Leao sia ritenuto l’uomo da cui ripartire e sul quale costruire la prossima squadra. Nel frattempo il giocatore è impegnato negli Europei con il suo Portogallo, dove dopo un avvio poco esaltante è atteso un cambio di rotta per aiutare la squadra ad arrivare in fondo alla competizione, provando a bissare la vittoria del 2016.