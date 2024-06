Milan, riscatto De Ketelaere: fissato l’incontro, l’Atalanta ha scelto

Il futuro di Charles De Ketelaere è stato deciso: il calciatore rimarrà sicuramente in Serie A.

Nonostante l’ufficialità dell’apertura deve ancora avvenire, il calciomercato comincia ad entrare nel vivo delle trattative: i vari colpi in entrata e in uscita si potranno ufficializzare solamente a partire dal primo luglio, ma i vari club di Serie A hanno già cominciato ad accaparrarsi i primi nuovi innesti.

Sulla sponda rossonera del Naviglio, è ancora tutto un pò in stand-by, a causa anche della mancanza dell’allenatore: dopo la separazione a fine stagione con Stefano Pioli, il Milan deve ancora ufficializzare il nuovo tecnico. Di conseguenza, la società di Via Aldo Rossi rimane cauta sul mercato e si muoverà in base alle richieste di chi si siederà sulla panchina rossonera. Il futuro del Milan è quindi tutto ancora da scrivere, con i tifosi che stanno aspettando l’ufficialità del nuovo allenatore.

Milan-Atalanta, la decisione su De Ketelaere

In casa Milan nei prossimi giorni si dovrà affrontare il discorso legato al futuro di Charles De Ketelaere, che in questa stagione ha giocato in prestito all’Atalanta. Il centrocampista belga classe 2001 era stato acquistato dal Milan nell’estate del 2022 dal Bruges, per 35 milioni di euro. La stagione con la maglia rossonera ha deluso le aspettative del Milan, che la scorsa estate ha deciso di darlo in prestito con diritto di riscatto all’Atalanta. Il 14 giugno scade l’opzione da far valere per pagare la cifra stabilita al Milan, così suddivisa: 3 milioni per il prestito, 22 per il riscatto più due di bonus e un 10% sulla futura rivendita, che andrà ai rossoneri.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’Atalanta ha deciso di riscattare De Ketelaere, convinta delle sue prestazioni di questa stagione. La prossima settimana il club bergamasco e il club milanese si incontreranno per chiarire gli ultimi aspetti, prima che il centrocampista belga diventi a tutti gli effetti un calciatore dell’Atalanta.

Con Gian Piero Gasperini alla guida dell’Atalanta, De Ketelaere è completamente rinato, dopo una stagione buia in rossonero: in questa stagione ha collezionato 50 presenze in totale, mettendo a segno 14 gol, 10 dei quali in Serie A. Con la maglia rossonera, il belga non ha avuto la possibilità di trovare questa gioia. Con il riscatto dell’Atalanta, De Ketelaere terminerà la sua avventura in rossonero con un solo anno in attivo, nonostante i cinque firmati inizialmente. Ora Charles ha la possibilità di dimostrare ancora di più il suo potenziale agli Europei.