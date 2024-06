Milan, sfuma definitivamente il difensore: va da De Zerbi

Niente futuro in rossonero per il difensore cercato negli scorsi mesi dal Milan. Il giocatore si unirà alla corte di Roberto De Zerbi.

Inizia ad accendersi la sessione estiva di calciomercato con il Milan grande protagonista. Nonostante il mercato inizi a tutti gli effetti solo dai primi di luglio, i club di tutta Europa sono già al lavoro da tempo per rinforzare le rispettive squadre. Nelle ultime ore a prendersi la scena è stato soprattutto l’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi che sembra ormai aver chiuso per un colpo in entrata, nel mirino dei Rossoneri da diverso tempo.

Il club francese è praticamente ad un passo per la fumata bianca del difensore transalpino Lilian Brassier. Il centrale del Brest ero uno dei nomi presi maggiormente in considerazione dalla dirigenza rossonera per rinforzare il reparto difensivo, ma ormai il suo futuro non sembra più essere in discussione con il Marsiglia che ha sferrato l’affondo decisivo ed è pronto a chiudere per il classe ’99 che dunque resterà in Francia, cambiando però casacca.

Niente Milan per Brassier: il centrale ha scelto il Marsiglia

Il difensore 24enne, tra i principali protagonisti della cavalcata che ha portato il Brest alla sua prima storica qualificazione in Champions League, aveva avuto dei contatti con il Milan nella sessione estiva quando il club era in piena emergenza difensiva. L’affare non si è però concretizzato e adesso, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, non sembrano più esserci dubbi sul suo approdo al Marsiglia sulla base di un accordo da circa 9 milioni di euro.

Il club allenato da Roberto De Zerbi era sul giocatore dallo scorso aprile e ora ha trovato l’accordo con il club, dopo aver concordato un contratto quinquennale con il giocatore. Il difensore francese è rimasto stregato dal progetto di De Zerbi, preferendolo addirittura a quello di tre club che il prossimo anno giocheranno la Champions League.

Niente futuro all’ombra della Madonnina, dunque, per Brassier che non sembrava comunque essere più una priorità per il club rossonero. Proprio in mattinata il Milan sembra, inoltre, aver riallacciato i contatti per Jakub Kiwior dell’Arsenal, altro vecchio pallino della dirigenza rossonera per la difesa. Non si ferma perciò il lavoro del Diavolo che sta cercando di dare a Paulo Fonseca il miglior organico possibile per poter tornare ad essere competitivi su più fronti già dalla prossima stagione.