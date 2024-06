Milan, sfuma l’obiettivo per la difesa: beffa dalla big della Serie A

Sfuma l’obiettivo del Milan. I rossoneri vengono beffati dalla rivale italiana e perdono una grande possibilità.

Il mercato del Milan sta entrando sempre di più nel vivo. La scelta del nuovo allenatore, Paulo Fonseca, ha tolto dubbi sulla strada che la dirigenza ha deciso di percorrere. Come sottolineato da Ibrahimovic, durante la sua ultima conferenza stampa, la società ha optato per un profilo che potesse adattarsi ai giocatori della rosa. In questo modo i rossoneri avranno una sorta di continuità tra il ciclo di Pioli e quello di Fonseca. Tra gli obiettivi in entrata il nome caldo è senza dubbio Joshua Zirkzee. Il Diavolo ci sta provando con insistenza e nel frattempo viene beffato per un altro giocatore.

Milan beffato: va alla Roma

Arriva la prima delusione di mercato per il Milan. Il Diavolo infatti era sulle piste di Aboubacar “Buba” Sangaré, terzino destro classe 2007. Lo spagnolo ha fatto tutta la trafila delle giovanili del Levante. A suon di prestazioni si era guadagnato la chiamata con la nazionale Under 17 delle Furie Rosse e non solo. Agli Europei di categoria, vinti dai nostri azzurrini, la Spagna non ha fatto neanche un punto e Sangaré ha disputato 2 gare da titolare contro Inghilterra e Francia. Su di lui ha attirato l’interesse di svariati club, tra cui i rossoneri.

Il Milan si era avvicinato al giocatore già durante il mercato invernale. La richiesta del Levante si aggirava tra i 1,5-2 milioni di euro. L’intenzione era quella di prenderlo per poi lasciarlo in Spagna fino a giugno, aggiungendolo alla Primavera in estate. Il Diavolo è però stato beffato. Come riportato da Fabrizio Romano sul suo profilo X, il giocatore è vicinissimo alla Roma. Secondo il noto esperto di mercato, i giallorossi sono a un passo dal raggiungere l’accordo sia con l’entourage del giovane che con il club rossoblù.

E’ un brutto colpo per il Milan. Con il progetto dell’Under 23 in rampa di lancio aggiungere un talento come Sangaré sarebbe stato un grande colpo. Non solo, con l’esclusione dell’Ancona e la possibile iscrizione alla prossima Serie C, lo spagnolo avrebbe subito potuto confrontarsi su un livello alto, accelerando così il processo di crescita. Il Diavolo dovrà rifarsi.

In giornata la dirigenza rossonera ha chiuso per un altro giovane difensore, Alex Jimenez. Il classe 2005 ha già esordito con i rossoneri. Il riscatto dal Real Madrid è costato al club circa 5 milioni. I tifosi si augurano che questo colpo sia solo il preambolo di una grande estate, sperando ovviamente di non subire più delusioni.