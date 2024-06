Milan, si mette malissimo per Zirkzee: lo United vicino all’accordo, i dettagli

Il Milan volta pagina e, con il calciomercato che si avvicina, prepara le prossime trattative. Che il colpo tanto atteso, dal nome Joshua Zirkzee, possa dirsi sfumato?

In prima linea nel mercato estivo 2023, il Milan vuole bissare anche quest’anno il suo ruolo di leader dei mesi più caldi dell’anno. Tanti i cambiamenti che già sono stati affrontati. Al nuovo allenatore, Paulo Fonseca, verrà messa a disposizione una squadra diversa rispetto a quella gestita da Stefano Pioli fino a poche settimane fa.

Diversi, dunque, gli interventi che la dirigenza rossonera vuole mettere in atto. Da rafforzare, infatti, ci sono sicuramente difesa e attacco. Il reparto difensivo ha subito tantissimi infortuni che hanno decimato la rosa del Diavolo. E per quanto riguarda quello offensivo, di sicuro è mancata continuità – fatta eccezione per un paio di giocatori.

Per questo, il Milan avrebbe individuato come priorità di mercato Joshua Zirkzee, la stella che ha fatto sognare tutti i tifosi del capoluogo emiliano. Ma sembra esserci un intoppo nella trattativa.

Milan-Zirkzee: fumata nera per l’attaccante?

Sono ormai diverse settimane in cui si legge il nome di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, accostato al Milan per la stagione 2024/2025. La punta classe 2001 che ha brillato con i Rossoblù, fino a portarli in zona Champions League, è tanto corteggiato sia in Italia che all’estero, da cui oggi arrivano notizie poco rassicuranti per i Rossoneri.

Sembra infatti che il talento olandese sia finito nel mirino del Manchester United, club pronto a fare sul serio e a chiudere il prima possibile il colpo in entrata. Sono stati già intrapresi contatti con l’agente del giocatore, Kia Joorabchian, dal momento che il Milan pare non abbia raggiunto un accordo totale con l’entourage sulle commissioni. Mentre con il giocatore l’intesa è totale.

Ci sono buone possibilità, dunque, che i Red Devils possano presto chiudere l’affare, soffiando così il colpo dell’estate al Diavolo. Si lavora verso un accordo verbale totale. Ten Hag ha dimostrato più volte di volere al suo seguito la punta centrale del Bologna. Ma per i Rossoneri i giochi non sono ancora conclusi. A riportare la notizia è Sky Sport Germania.