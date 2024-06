Milan, spavento sul mercato: la Premier League studia la beffa

I rossoneri cominciano a definire i primi obiettivi di mercato, ma attenzione alla Premier League che può beffare tutti.

Da ormai due settimane, il Milan ha un nuovo allenatore: dopo essersi separato definitivamente da Stefano Pioli al termine della stagione, il club rossonero ha ufficializzato l’arrivo di Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, libero dopo l’esperienza al Lille, ha firmato con il Milan un contratto triennale; Fonseca conosce già la Serie A, dopo un periodo da allenatore della Roma, e può essere il profilo giusto per la squadra rossonera, che deve ritrovare brillantezza sia a livello nazionale che europeo.

Fonseca arriverà a Milano nei prossimi giorni, quando al centro sportivo cominceranno ad arrivare anche i primi calciatori rossoneri per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Nonostante il tecnico portoghese debba ancora arrivare in città, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha già avuto modo di confrontarsi con lui e parlare soprattutto di mercato, considerato che fra poco meno di una settimana si aprirà definitivamente la sessione estiva. Alcuni obiettivi sono definiti, altri sono in fase di definizione, ma le idee dei rossoneri sono piuttosto chiare.

Mercato Milan, dalla Premier puntano ad un obiettivo dei rossoneri

L’obiettivo principale del Milan rimane Zirkzee, attaccante del Bologna, scelto per sostituire l’ormai ex attaccante del Milan Olivier Giroud. Non solo attacco, perchè i rossoneri hanno messo nel mirino anche un nome per il centrocampo, ovvero Youssouf Fofana.

Il centrocampista francese, classe 2002 e di proprietà del Monaco, è un profilo che piace a Fonseca e al Milan in generale: attualmente il calciatore è impegnato con la Nazionale francese ad Euro2024, ma una volta terminata la competizione, Fofana deciderà sul suo futuro. Il francese ha un contratto in scadenza con il Monaco il 30 giugno 2025 ed ha una valutazione attorno ai 25 milioni di euro, cifra che il Milan è disposto a spendere.

Su Fofana, però, non c’è solo il Milan e la concorrenza è alta: come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X, infatti, il calciatore francese è seguito da numerosi club di Premier League, che possono impedire la trattativa tra il Milan e il Monaco. Il campionato inglese, infatti, è spesso preferito dai calciatori a quello italiano. Il Milan comunque mantiene i colloqui aperti con il Monaco, anche se la trattativa entrerà nel vivo dopo Euro24. Fofana non è l’unico obiettivo per il centrocampo, considerato che i rossoneri seguono anche Thuram.