Milan, svolta sul futuro di Maldini: tutto fatto

Il più giovane dei figli dell’ex bandiera rossonera ha finalmente preso una decisione su quello che sarà il suo prossimo club.

C’era una volta il Milan di Paolo e Cesare, padre e figlio, capostipite e massimo esponente della dinastia Maldini, un cognome legato indissolubilmente all’Italia e al Milan. Cesare Maldini da inizio alla leggenda, raggiungendo le 347 presenze da calciatore con la maglia rossonera, vincendo 4 scudetti e una storica Coppa dei Campioni.

Dei rossoneri diventerà poi allenatore per tre stagioni per poi assumere l’incarico di commissario tecnico della nazionale dove allenerà anche il figlio Paolo, arrivando ad un passo dalla conquista di una finale mondiale. Paolo Maldini invece è autentica leggenda, primatista all time di presenze in maglia rossonera, vincitore per 5 volte della Coppa Campioni/Champions League e considerato uno dei migliori calciatori italiani della storia.

Paolo ha “donato” al Milan i suoi due figli, Christian e Daniel: Christian ha giocato per 10 anni nel settore giovanile del Milan, ricoprendo il ruolo di terzino sinistro e ha dato l’addio al calcio a soli 28 anni dopo un lungo peregrinare per la Serie C e la Serie D.

Daniel con la maglia della prima squadra del Milan invece ha anche esordito, ponendosi in linea di diretta continuità con il padre e il nonno, nonostante occupasse una posizione diversa in campo: ora dopo quasi 70 anni potrebbe finire la dinastia Maldini legata ai rossoneri.

Come infatti riportato da Gianluca Di Marzio il contratto con il Diavolo dell’attaccante figlio d’arte classe 2001 è in scadenza il 30 giugno 2024 e non nel 2025 come si credeva. L’indiscrezione riportata nella tarda serata di ieri riporta che Maldini non rinnoverà il suo contratto con il club rossonero e per questo sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione a parametro zero.

Il Milan quindi decide di recidere definitivamente il cordone con il passato, dopo l‘addio a Paolo l’estate scorsa ora anche l’ultimo Maldini si prepara a salutare il Milan nonostante le buone prestazioni nell’ultima parte della scorsa stagione: nell’ultimo anno Daniel si è diviso tra Empoli e Monza, e con questi ultimi ha trovato una buona continuità con 4 gol segnati in 11 presenze.

Per questo motivo il figlio più giovane di Paolo sarebbe pronto a fare ritorno da Adriano Galliani ed essere allenato da un ex compagno storico del papà come Alessandro Nesta: Maldini quindi, salvo sorprese, continuerà la sua carriera al Monza, in cerca del riscatto definitivo.