Milan, Theo Hernandez addio? La volontà del francese è chiara

Il Milan si prepara all’inizio del mercato estivo e intanto Theo Hernandez esprime la volontà sul suo futuro.

A Milano, sponda rossonera, è arrivato il momento di cambiamenti. La stagione appena conclusa ha portato poche gioie e scatenato malumore all’interno dell’ambiente. Ecco che allora la società ha deciso di mettere in atto diversi cambiamenti. Come già sappiamo le strade di Pioli e il Diavolo si separeranno dopo 1691 giorni, 240 partite e lo Scudetto vinto nell’annata 2021-2022. Al posto del tecnico toscano dovrebbe arrivare Paulo Fonseca, allenatore portoghese che nella stagione appena conclusa ha guidato il Lille al quarto posto della Ligue 1.

Subirà parecchie modifiche anche la rosa e visto il budget a disposizione (almeno 70 milioni di euro) ci si aspettano grossi colpi in entrata. Non vanno dimenticati anche i diversi giocatori in uscita e altri che hanno già salutato Milano, come ad esempio Giroud (che andrà in MLS) e Kjaer. Verso l’addio anche Florenzi e Caldara, con Leao e Maignan che potrebbero partire se arrivassero offerte congrue al loro valore. Precarietà anche sulla permanenza di Kalulu e Thiaw, che la scorsa stagione non hanno convinto appieno. Rimane incertezza anche su Theo Hernandez, che però di recente ha chiarito quali sono le sue volontà.

Milan: Theo vuole rimanere ma aspetta un rinnovo

Nell’edizione odierna de Il Giornale in edicola oggi, si legge della volontà di Theo Hernandez di rimanere al Milan. Il terzino però aspetta una proposta di rinnovo da parte del club con conseguente aumento dell’ingaggio. Va specificato che il contratto attuale lega il francese ai rossoneri fino al 2026 e comprende una somma di 4 milioni di euro netti al giocatore. Il classe 1997 non attenderà però in eterno, anche perché alcuni top club europei come Real Madrid e Manchester City hanno già chiesto informazioni sul giocatore.

In questa stagione l’ex Real Madrid ha totalizzato 46 presenze totali segnando 5 gol. Non è stata di certo la sua annata migliore ma la qualità del giocatore non può essere messa in dubbio. Arrivato a Milano nel 2019 per circa 23 milioni di euro ha dimostrato negli anni di avere la stoffa e le qualità per essere uno dei migliori nel suo ruolo.

Ora Theo vale circa 60 milioni di euro ed è determinato a rimanere a Milano per vincere insieme al Milan. Il classe 1997 dovrà però aspettare la società, che dovrà decidere se rinnovare il giocatore oppure venderlo, già magari nel corso di questa estate.