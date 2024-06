Milan, Theo Hernandez fortemente deluso: tifosi in ansia

Calciomercato Milan, cresce l’ansia tra i tifosi rossoneri che vogliono sapere quale sarà il futuro di Theo Hernandez: la situazione.

Appresa e metabolizzata la notizia di Paulo Fonseca come nuovo allenatore rossonero, i tifosi del Milan vorrebbero poter stare tranquilli su un paio di situazioni di mercato, per lo più rinnovi di alcuni giocatori.

A spaventare i tifosi del Diavolo è il futuro di tre giocatori: Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafael Leao. Il popolo milanista è particolarmente legato a tutti e tre però il futuro di Theo sembra essere quello più a rischio, stando a quanto dicono le voci di mercato, visto il forte interesse che c’è sul giocatore.

Il calciatore, insieme al connazionale Maignan, andrà in scadenza nel 2026. In teoria il Milan avrebbe almeno un altro anno di tempo per capire bene quale sarà il futuro del giocatore. Negli ultimi anni però il club rossonero ne hanno viste così tante a livello di mercato, che sa che non si può mai star tranquilli, dunque prevenire è meglio che curare, soprattutto quando si parla di top player.

Sia per il terzino che per il portiere ci sono stati già degli incontri con i rispettivi entourage nel corso dell’ultimo anno ma non si è arrivati a nessuna conclusione. Secondo quanto riportato da Tuttosport pare che Hernandez sia rimasto deluso dal fatto che non gli sia arrivata una proposta da parte del Milan in questo finale di stagione.

Theo deluso dal Milan: vuole una cifra da top player

Theo Hernandez vorrebbe un compenso da top player dopo cinque anni ad altissimi livelli. Attualmente il francese percepisce 5 milioni netti e avrebbe, tramite i suoi agenti, avanzato una richiesta da 10 milioni di stipendio. Una cifra che attualmente, considerato anche lo stipendio più alto della rosa, percepito da Leao, è fuori portata per il club rossonero.

Theo però visto l’amore che prova per il Milan e per la città potrebbe anche pensare di accettare una proposta da 7-7.5 milioni più bonus. In questo momento il giocatore è concentrato sulla Francia e sull’Europeo ecco perché maggiori novità si avranno solo alla fine della competizione.

L’ipotesi di un addio al momento resta improbabile però mai dire mai, anche perché ci sono top club interessati al francese, anche se la richiesta del Milan di 100 milioni ha fatto allontanare parecchi pretendenti tra cui Bayern e Real. La certezza è che dovrà essere il Milan a fare il primo passo.