Milan, tutto confermato per l’estate: la notizia fa felici i tifosi

Estate rovente per i rossoneri: cinque amichevoli di prestigio per il Milan e la seconda edizione del trofeo Silvio Berlusconi al San Siro.

Inizia a delinearsi il Milan della prossima stagione. Nonostante l’attuale impegno dei giocatori con le proprie nazionali, i rossoneri dal quartier generale del Diavolo iniziano a pianificare gli impegni estivi in vista della prossima stagione di Serie A. Il programma delle partite amichevoli del pre-season del Milan prevede alcuni impegni di tutto rispetto, con delle avversarie di grande calibro.

Si parte l’8 luglio con il raduno a Milanello, dove i giocatori si ritroveranno per iniziare la preparazione estiva. Sarà il primo passo verso una serie di incontri che testeranno la squadra e il nuovo assetto tattico imposto dal nuovo allenatore Fonseca. Gli impegni per i rossoneri saranno contro avversarie di tutto rispetto, e infine importante sarà l’appuntamento con la seconda edizione del Trofeo Berlusconi.

Milan, il programma estivo: amichevoli con City, Real e Barça e il Trofeo Berlusconi

L’8 luglio a Milanello inizieranno i lavori per la prossima stagione. Il primo impegno ufficiale dei rossoneri, invece, è in programma per il 20 luglio, quando il Milan affronterà il Rapid Vienna in Austria. Sarà un test importante per vedere i progressi iniziali della squadra sotto la guida del nuovo tecnico.

Successivamente, il Milan si trasferirà negli Stati Uniti per un tour estivo che lo vedrà impegnato in tre partite di alto livello. Il 27 luglio, i rossoneri sfideranno il Manchester City a New York. Il 31 luglio, il Milan si sposterà a Chicago per affrontare il Real Madrid. Infine, il 6 agosto, a Baltimora, i rossoneri giocheranno contro il Barcellona, un altro test impegnativo che permetterà di valutare il livello di preparazione della squadra.

Uno degli appuntamenti più attesi della preseason, però, è senza dubbio la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, che si disputerà il 13 agosto a San Siro. Il Milan affronterà il Monza, allenato dall’ex campione rossonero Alessandro Nesta, in una partita che avrà un forte valore simbolico e affettivo, commemorando l’importante figura di Silvio Berlusconi nella storia del club rossonero.

Questo il programma estivo del Milan. Al momento le date e gli impegni resi ufficiali sono i seguenti:

(8 luglio): Raduno a Milanello

(20 luglio): Rapid Vienna-Milan a Vienna

(27 luglio): Milan-Manchester City a New York City

(31 luglio): Milan-Real Madrid a Chicago

(6 agosto): Milan-Barcellona a Baltimora

(13 agosto): Milan-Monza a San Siro (Trofeo Silvio Berlusconi, II edizione)