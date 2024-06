Milan, un titolare ai saluti: il sostituto arriva dalla Ligue 1

Il Milan fa sul serio. La società rossonera è pronta a mettere nelle mani di mister Paulo Fonseca un è centrocampista di spessore.

Il mercato del Milan sta entrando nel vivo. Dopo aver scelto Paulo Fonseca come prossimo allenatore rossonero, adesso la società lombarda può concentrarsi su quella che sarà la campagna acquisti estiva. In vista dell’ormai imminente finestra di mercato, gli operatori di mercato del club avranno diversi compiti da portare al termine. Uno dei principali obiettivi è quello di trovare l’erede giusto di Olivier Giroud.

Tra i molteplici scopi della società rossonera, c’è anche quello di portare all’ombra della Madonnina un centrocampista di spessore. Il Milan è al lavoro per mettere nelle mani di Paulo Fonseca una rosa di livello, così da permettere al tecnico portoghese di affrontare al meglio la stagione che verrà, dove il club lombardo sarà impegnato su ben cinque fronti. Le scelte per rinforzare la mediana sono ricadute su Youssouf Fofana.

Il Milan ha deciso: rossoneri in pressing su Fofana

L’identikit stilato dal Milan per aumentare i giri del motore della mediana porta a Youssouf Fofana. La società rossonera avrebbe scelto il centrocampista del Monaco per dare maggior qualità, ma sopratutto quantità, in mezzo al campo. Secondo il quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, il club lombardo potrebbe decidere di finanziarsi il colpo con la cessione di Ismaël Bennacer.

Ancora alla ricerca della condizione fisica giusta, Ismaël Bennacer potrebbe dire addio al Milan questa estate, facendo posto a Youssouf Fofana. D’altro canto, l’ex Empoli sembra essere affascinato dalla Saudi Pro League. Qualora arrivasse un’offerta, il club rossonero si sarebbe detto pronto a tenerla in considerazione. Indicativo sarà il posto che prenderà Bennacer nelle gerarchie di Fonseca.

Il Milan ha puntato Youssouf Fofana e non decide mollare la presa. Nelle scorse ore, lo stesso centrocampista ha annunciato l’addio alla squadra monegasca dal ritiro della sua nazionale: “Ho ancora un anno di contratto con il Monaco. Ho parlato del mio futuro con i dirigenti, non è un segreto. Abbiamo un accordo per fare questo passo successivo. Se non dovesse accadere, resterò al Monaco per il resto della stagione. Spero che tutti vincano quest’estate, ma al momento non ci penso”.

Questa estate Youssouf Fofana prenderà parte al prestigioso europeo in Germania con la Francia, un’eventuale suo exploit potrebbe aumentare le pretendenti. Infatti, il Milan vorrebbe andare subito all’assalto, in modo da chiudere l’affare prima dell’inizio della competizione. Intanto, il centrocampista francese ha già speso belle parole per quello che potrebbe diventare il suo nuovo club.

Quando il suo nome ha iniziato a prendere piede in orbita Milan, Youssouf Fofana ha commentato: “Tutti conoscono il Milan e il suo palmares. È un club enorme”. Il centrocampista classe 1999 è in cima alla lista dei desideri rossoneri. Per trovare un accordo con il Monaco, la società di Serie A avrà bisogno di una somma che si aggiri intorno ai 20/25 milioni di euro. Una cifra sicuramente alla portata della compagine rossonera.