Milan, una cessione per finanziare l’arrivo di Lukaku: il piano di Furlani

La cessione dell’esubero rossonero potrebbe permettere al Milan di autofinanziarsi l’assalto a Romelu Lukaku: Furlani ha un piano chiaro in mente.

Portare in maglia rossonero il degno erede di Olivier Giroud è l’obiettivo numero uno in casa Milan. Giorgio Furlani ed il suo team di mercato sono al lavoro per mettere nelle mani di mister Paulo Fonseca un centravanti di spessore, funzionale alle idee tecnico-tattiche dello stesso tecnico portoghese. Tra i profili più gettonati che echeggiano in orbita rossonera, c’è quello di Joshua Zirkzee. Tuttavia, la trattativa per il giovane calciatore del Bologna resta tuttora in ghiaccio a causa delle pretese sulle commissioni dell’agente dell’olandese.

Per questo motivo, il Milan starebbe continuando a vagliare nuovi soluzioni. Sono diverse le alternative a Joshua Zirkzee che il club rossonero starebbe tenendo in considerazione. Tra le molteplici opzioni, c’è anche quella che porta al nome di Romelu Lukaku. La società lombarda, di fatto, avrebbe inserito anche il profilo del centravanti ex Inter per il dopo Giroud. Giorgio Furlani starebbe pensando ad un piano ben congeniato per cercare di arrivare a Big Rom. Il Milan potrebbe portare Lukaku in rossonero grazie alla cessione di un esubero rossonero.

Il Milan può autofinanziarsi il colpo Lukaku: il piano di Furlani

Sono tanti i calciatori rossoneri in esubero, molti di questi rientrano dalle avventure in prestito. Tra quelli che non fanno parte del prossimo progetto Milan targato Fonseca, c’è Divock Origi. Dopo la negativa esperienza in prestito con la maglia del Nottingham Forest, il calciatore belga si prepara a tornare in quel di Milano.

Divock Origi è uno dei tanti nomi in uscita del Milan. La sua cessione potrebbe permettere al club rossonero di racimolare i soldi per il colpo Lukaku. Il club lombardo vuole liberarsi quanto prima di Origi, considerato anche l’alto ingaggio che percepisce. Alle orecchie dell’entourage dell’attaccante ex Liverpool sarebbero arrivate diverse offerte.

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, tra le diverse proposte di trasferimento, ci sarebbero anche dei club del campionato turco. Il Milan sta spingendo per accelerare la pratica della cessione, con l’intento di incassare circa 10 milioni. Ecco che l’addio di Origi potrebbe permettere a Giorgio Furlani di far partire l’assalto a Romelu Lukaku, cercato anche dal Napoli di Antonio Conte.

Lo scopo del Milan è quello di consegnare il nuovo centravanti a mister Fonseca quanto prima. La società rossonera vorrebbe mandare in porto il colpo Lukaku tramite la formula del prestito. Tuttavia, il Chelsea avrebbe già fatto intendere a voler cedere il calciatore solo a titolo definitivo. Lukaku costerebbe circa 25/30 milioni, senza considerate l’alto ingaggio da 7,5 milioni annui. Come alternativa, il Milan starebbe considerando Tammy Abraham, che piace a Fonseca.