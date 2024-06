Milan, valutazioni in corso: potrebbe lasciare in estate

Sarà un’estate infuocata per il Milan. La società sta facendo delle valutazioni sul giocatore che non ha convinto fino in fondo.

Il Milan è a un crocevia importante. La nuova proprietà non vuole fare passi indietro ma tutta passerà da questa campagna di mercato. Furlani, Moncada e tutto il board rossonero hanno una priorità: Joshua Zirkzee. L’olandese è il designato erede alla 9, dopo l’addio Olivier Giroud, ma l’affare è più complicato del previsto. Le commissioni chieste dall’agente del giocatore sono alte e i rossoneri non sono disposti a soddisfare la richiesta. L’attaccante rimane la priorità e verrà fatto di tutto per portare la punta del Bologna a Milanello. Non solo entrate però in attacco, sono in corso valutazioni sull’acquisto della passata estate.

Milan: valutazioni su Okafor

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan sta facendo delle valutazioni sul futuro di Noah Okafor. L’attaccante arrivato la scorsa estate dal Salisburgo per 15 milioni di euro. Lo svizzero ha un contratto fino al 2028 ma non ha convinto fino in fondo. Non solo, fino a qui il rossonero ha collezionato la bellezza di zero minuti con la nazionale elvetica a Euro2024. Le sue difficoltà sono motivo di preoccupazione in Via Aldo Rossi.

Noah Okafor ha collezionato 36 presenze la scorsa stagione, andando in rete per sole 6 volte. Un contributo che non ha rispettato le aspettative che la società aveva su di lui a inizio stagione. Il Milan sta facendo le sue valutazioni ma chissà che l’eventuale cessione dello svizzero non possa finanziare l’affare Zirkzee.

La valutazione è rimasta pressoché invariata rispetta alla scorsa estate e questo potrebbe fare insospettire. Infatti, 15 milioni è la richiesta che Kia Joorabchian, agente di Zirkzee, ha avanzato riguardo le commissioni. Ibrahimovic nella sua conferenza stampa ha dichiarato che il Milan non ha intenzione di strapagare un procuratore per chiudere un affare ma chissà che le sirene dalla Premier League non facciano cambiare idea. Secondo Sky Sport, sul gioiello olandese è piombato il Manchester United.

I Red Devils problemi economici non ne hanno e sarebbero disposti a soddisfare la richieste dell’entourage di Zirkzee. Il Diavolo non vuole farsi beffare. I rossoneri infatti sono in pole position per il classe 2001 da tempo e puntano forte su di lui. Solo congetture ma chissà che non ci sia un fondo di verità viste le cifre. Per ora in Via Aldo Rossi si fanno solo valutazioni ma la proprietà sa quanto sia importante questo mercato estivo per il futuro della società.