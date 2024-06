Milan Zirkzee, altro ostacolo per i rossoneri: mossa a sorpresa del Bologna

Ennesima svolta nella trattativa del Milan per Joshua Zirkzee. Il Bologna è pronto a spiazzare tutti con una mossa a sorpresa per l’olandese.

Si può ormai affermare con assoluta certezza che il Milan è il club grande protagonista della prima vera e propria telenovela di questa sessione estiva di calciomercato. Da settimane i Rossoneri sembrano avere in pugno Joshua Zirkzee, con cui è stato da tempo trovato d’accordo e per il quale la società è disposta a pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro. Il futuro dell’attaccante olandese sembra, dunque, potersi tingere di rossonero molto presto ma al momento è ancora tutto bloccato.

Il principale ostacolo, come ormai noto, è rappresentato dalle altissime commissioni (circa 15 milioni di euro) richieste da Kia Joorabchian, agente del giocatore. Il Diavolo sta cercando di abbassare la cifra, ma c’è ancora un’importante distanza che sta impedendo la fumata bianca. Ora, però, il rischio è che si possa aggiungere un ulteriore ostacolo nella corsa a Zirkzee con il Bologna pronto a giocarsi un’ultima carta.

Calciomercato Milan, ancora stallo Zirkzee: il Bologna vuole farlo restare per un altro anno

Approfittando del mancato accordo tra il Milan e l’entourage del classe 2001, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club emiliano starebbe cercando di convincere l’ex Bayern di restare in rossoblù ancora per un’altra stagione. L’obiettivo è quello di offrire a Zirkzee un ricco adeguamento sul contratto con un ingaggio che si avvicinerebbe a circa 3 milioni di euro a stagione. Si cercherebbe, inoltre, di modificare anche la clausola rescissoria alzandola ad una cifra vicina ai 50 milioni di euro.

Il centravanti, attualmente impegnato con l’Olanda agli Europei dopo la convocazione in extremis, si è però promesso da tempo al Milan e il club rossonero dovrà spingere su questo aspetto per raggiungere un definitivo accordo. È necessaria, dunque, una netta accelerata per evitare di andare in contro ad una delle beffe più scottanti degli ultimi anni.

I prossimi giorni saranno, perciò, necessari per definire il futuro dell’olandese in una trattativa che sembra essersi terribilmente complicata dopo la fiducia generale che si respirava nell’ambiente rossonero. Il futuro di Zirkzee sembra comunque essere ancora al Milan, ma è chiaro che servirà una svolta per rendere tutto ufficiale. Idee diverse, invece, in casa Bologna dove si cercherà fino all’ultimo di far saltare la trattiva per far restare il giocatore più importante in rosa almeno per un altro anno.