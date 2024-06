Milan-Zirkzee, fissata la deadline: il club vuole risposte

Calciomercato Milan, i rossoneri attendono e il Bologna vuole risposte: fissato l’ultimatum

Il Milan continua a muovere i propri fili per gestire al meglio questo calciomercato, che partirà ufficialmente tra una settimana (1 luglio). Nel frattempo però i rossoneri non perdono tempo e si guardano sempre intorno per individuare il degno sostituto di Olivier Giroud nel reparto offensivo. Ormai sono settimane che si parla del forte interesse che il Milan ha per Joshua Zirkzee, attaccante rossoblù che in questa stagione ha catturato l’attenzione di diversi club, per le sue qualità e le sue prestazioni messe in scena in campo. Il giocatore è infatti uno dei protagonisti assoluti dell’impresa Champions del Bologna e il Milan avrebbe scelto proprio lui come prima opzione al francese.

La trattativa va avanti ormai da diverse settimane, la dirigenza rossonera ha anche detto sì alla clausola da 40 milioni da versare al Bologna, così come è stato trovato anche l’accordo per un ingaggio del giocatore: 4,5 milioni di euro a stagione. Il problema però resta la richiesta di commissioni da parte dell’agente del giocatore sulla quale non si riesce a trovare una soluzione che vada bene a tutti.

Il Milan però ritiene la cifra richiesta troppo esagerata. Ovviamente la concorrenza sul giocatore c’è e si estende anche all’estero, diversi club infatti sono stati colpiti da Zirkzee tra cui anche il Manchester United.

Milan-Zirkzee: il Bologna cerca risposte

Proprio qualche giorno fa Gianluca Di Marzio aveva lanciato una bomba di mercato, dichiarando che tra le possibilità del futuro di Zirkzee non era da escludere la permanenza a Bologna per giocarsi la Champions League il prossimo anno. Questa notizia ha inevitabilmente mandato in tilt la tifoseria milanista che già immaginava l’attaccante con la maglia rossonera giocare a San Siro.

A quanto pare però adesso c’è da aggiungere un altro tassello alla vicenda legata al giocatore, infatti secondo quanto riportato da TMW Zirkzee avrebbe scelto di prendere una decisione definitiva dopo l’Europeo, dov’è impegnato con l’Olanda, che al momento occupa il primo posto del suo girone a pari punti con la Francia. Dunque prima di metà luglio il giocatore non parlerà di futuro ma sarà pienamente concentrato sugli Europei.

Sempre secondo quanto riferito da TMW il Bologna però pare non sia intenzionato ad aspettare. La società non intende mettere in standby una trattativa che nel caso potrebbe portare un po’ di soldi nelle casse del club. Quindi nelle ultime ore avrebbe avvisato l’olandese che si aspetta di ricevere una risposta entro il 30 giugno prima dell’inizio ufficiale della sessione estiva di mercato praticamente.