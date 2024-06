Milan-Zirkzee, Ibra fissa il piano B: due nomi per l’attacco

Spuntano due nomi per l’attacco del Milan se non si dovesse arrivare a Joshua Zirkzee. Ecco da chi è composta la doppia pista individuata.

Le strade del Milan e di Zirkzee non si sono ancora incrociate: i rossoneri starebbero pensando ad una doppia pista per l’attacco. Il Diavolo ha gli occhi puntati sull’attaccante del Bologna e farà di tutto pur di portarlo a Milano. Ai rossoneri serve una punta di qualità dopo l’addio di Giroud e l’olandese sembrerebbe essere il profilo perfetto per il reparto offensivo. La stagione 2024/2025 dovrà essere diversa sia per il club sia per i tifosi: l’obiettivo prefissato è quello di lottare per la vittoria dello scudetto, il quale sarebbe il ventesimo nella storia della società.

Per raggiungerlo serve una squadra più forte e più motivata rispetto a quella dello scorso campionato. Il cambio di allenatore porterà sicuramente a delle novità e, in base a ciò, saranno fatte determinate scelte di mercato. L’obiettivo, come già detto, è Zirkzee ma, nel caso in cui qualcosa dovesse andare storto, il Milan non vuole farsi trovare impreparato. Sarebbe pronta una doppia pista per l’attacco dei rossoneri. Ecco i nomi dei due calciatori accostati al Diavolo.

Milan, due nomi in caso di mancato arrivo di Zirkzee

Secondo quanto riferito da Luca Marchetti, giornalista esperto di calciomercato, su Sky Sport 24 il Milan avrebbe individuato una lista di “anti-Zirkzee” per l’attacco. Ecco le dichiarazioni del giornalista e i due nomi nuovi per l’attacco dei rossoneri:

“Oltre a Zirkzee, che è la trattativa più importante che sta portando avanti in questo momento per importanza di giocatore e ruolo, il Milan non vuole stare a guardare e basta, ha individuato una lista di “anti-Zirkzee”, potremmo chiamarli così. A partire da Dovbyk del Girona, uno dei protagonisti in Ucraina. Possiamo aggiungere certamente il nome di Demirovic, attaccante bosniaco dell’Augusta.

Dovbyk e Demirovic sarebbero i due nomi sulla lista del Milan. Il primo è riuscito con i suoi 24 gol in Liga a portare il suo Girona in Champions League per la prima volta nella storia. Il secondo, invece, ha messo a segno 15 reti con la maglia dell’Augusta, la quale lo valuta attorno ai 25 milioni di euro. Per il Milan sarebbero due ottime alternative in caso di mancato arrivo di Zirkzee. Marchetti, inoltre, aggiunge un altro nome che sarebbe sulla lista dei rossoneri:

“C’è anche il nome di Depay nella lista dei giocatori del Milan, con l’olandese che andrà a parametro zero”.

Anche Depay, dunque, potrebbe essere un’alternativa al connazionale Zirkzee che resta comunque l’obiettivo numero uno. Zirkzee è l’obiettivo numero uno, ma le commissioni hanno rallentato la trattativa, si valuta quindi possibili alternative.