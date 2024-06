Milan-Zirkzee, la sentenza sull’attaccante spiazza: subito una bocciatura

Milan-Zirkzee, la sentenza sull’attaccante spiazza i tifosi. Arriva subito la bocciatura all’attaccante olandese, accostato ai rossoneri.

Sono ore calde in casa Milan, dopo l’annuncio riguardante Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese si prepara alla nuova esperienza in rossonero, dopo l’addio al Lille. Il ritorno in Italia e l’ufficialità gli permetteranno di lavorare più a stretto contatto con la dirigenza e i primi colpi di questa finestra estiva di mercato potrebbero arrivare in poco tempo, considerando anche gli Europei che mettono in stand by alcune trattative.

L’addio di Olivier Giroud – a scadenza di contratto – costringe i rossoneri a cercare un attaccante che garantisca prestazioni di livello, sotto il punto di vista fisico e realizzativo. I nomi accostati al club rossonero sono diversi, ma negli ultimi giorni ad essere avvicinato molto è Joshua Zirkzee, profilo che piace molto al club rossonero.

L’affare per l’attaccante olandese sembrava oramai chiuso, ma le commissioni richieste dagli agenti hanno sospeso la trattativa e non sarebbe da escludere un cambio di rotta da parte del Milan. Il club rossonero potrebbe andare su altri profili qualora non si trovasse un accordo e la decisione spiazzerebbe del tutto i tifosi, che vorrebbero in rosa un calciatore dalle caratteristiche di Joshua Zirkzee.

Zirkzee-Milan, Buriani boccia l’affare: “La maglia ha un peso diverso”

L’ex calciatore Ruben Buriani, ai microfoni di TMW Radio, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti la situazione del Milan. In particolare si è parlato anche del bomber rossoblù, protagonista in una grande stagione con il Bologna. Di seguito le parole:

“In queste ore circola il nome di Zirkzee, ma un conto è giocare nel Milan, un altro nel Bologna. La maglia rossonera è più pesante, il pubblico chiede ai nuovi arrivati di essere all’altezza dei calciatori precedenti”.

Buriani sembra avere diversi dubbi sulla continuità del talento olandese, che dovrà passare ad ambienti diversi, che gli metteranno senza dubbio più pressioni. Era prevedibile che dopo una stagione del genere, dove si è realizzato il sogno qualificazione in Uefa Champions League, Zirkzee sarebbe stato chiamato a fare il salto di qualità.

In questa stagione, Joshua Zirkzee ha realizzato ben 12 gol e 7 assist tra Serie A e Coppa Italia, numeri che certificano le grandi prestazioni offerte durante tutto l’anno. Il futuro al momento è incerto e non è da escludere che altri club possano contattare il calciatore, per convincerlo a snobbare il Milan e andare all’estero. Anche il Manchester United è stato avvicinato al calciatore, il Milan dovrà quindi sbrigarsi e chiudere al più presto con gli agenti.