Milan-Zirkzee, l’idea di Kia Joorabchian per sbloccare l’affare: la storia si ripete

Al Milan la storia può ripetersi: l’agente Kia Joorabchian ha proposto una clamorosa soluzione all’affare Zirkzee, i dettagli

L’arrivo di Zirkzee al Milan sembrava ormai cosa fatta ma poi qualcosa è andato storto. Dopo aver trovato l’accordo sul contratto, e dopo aver informato il Bologna del pagamento della clausola, l’affare si è bloccato a causa delle commissioni. L’agente Kia Joorabchian vuole 15 milioni per questa operazione, una cifra che la società rossonera si rifiuta di pagare in qualsiasi modo. Furlani ha provato a fare delle proposte ma per adesso non c’è stato alcun avvicinamento.

Una situazione di stallo, che ormai due da un paio di settimane, che sta favorendo l’inserimento di altri club. Fra questi c’è soprattutto il Manchester United: ci sono già stati dei contatti, il problema commissioni resiste anche per i Red Devils ma con gli inglesi è più facile arrivare ad un accordo. Attenzione però alla possibile svolta con il Milan: lo stesso procuratore sarebbe pronto a proporre ai rossoneri un’idea per sbloccare la trattativa e arrivare finalmente alla tanto attesa fumata bianca. Un’idea che si è realizzata spesso dalle parti di Milanello.

Svolta Zirkzee, così l’affare si sblocca: la proposta al Milan

Il Milan considera Zirkzee il piano A, B e C: è lui l’uomo scelto per l’attacco, nel presente e nel futuro. Furlani e Moncada fanno leva sulla volontà dell’attaccante. Che ha come priorità quella di rimanere in Italia: lui e la sua famiglia si trovano bene. Inoltre, l’olandese è molto stuzzicato dal vestire la maglia che fu dei connazionali Gullit e Van Basten.

Ecco perché è interesse di Kia Joorabchian trovare una soluzione: ed ecco quindi una proposta che potrebbe far sbloccare il tutto. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, siccome è ormai chiaro che il Milan i 15 milioni di commissioni non li pagherà mai, il procuratore avrebbe proposto ai dirigenti rossoneri l’inserimento nell’affare di Jordan Zirkzee, cioè il fratello di Joshua. Classe 2005, è attualmente sotto contratto con il Bayer Leverkusen (gioca nell’U19) ed è considerato anche lui un grande talento.

In questo modo si potrebbe arrivare alla stretta di mano. Una soluzione, quella proposta da Kia, che nella storia rossonera si è vista più volte: in passato con Digao e Kakà, di recente con Antonio e Gianluigi Donnarumma. Sarà questa la svolta per l’affare? I tifosi attendono con impazienza. La sfiducia nei confronti della società è sempre più forte e se dovesse saltare l’acquisto di Zirkzee i rapporti non farebbero altro che inasprirsi ulteriormente. Inoltre c’è un altro problema: esiste una seria alternativa all’olandese? E se esiste, ha costi accessibili?