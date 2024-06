Milan-Zirkzee, rossoneri pronti ad alzare le commissioni: le ultime

Il Milan non molla Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna e da tempo obiettivo di mercato: passi in avanti dei rossoneri.

Joshua Zirkzee è ormai da diverse settimane l’obiettivo principale di mercato del Milan: i rossoneri, infatti, sono a caccia di un sostituto di Olivier Giroud e hanno individuato nell’attaccante olandese classe 2002 l’erede perfetto. Zirkzee, infatti, conosce già la Serie A e sarebbe il profilo perfetto da inserire nel reparto offensivo del Milan, qualsiasi sia l’allenatore del Milan la prossima stagione, anche se in settimana dovrebbe essere annunciato l’arrivo ufficiale di Paulo Fonseca.

Milan pronto ad alzare le commissioni per avere Zirkzee

Dopo aver definito il sostituto di Stefano Pioli, l’attenzione della dirigenza di Via Aldo Rossi si è spostata completamente su Zirkzee, attaccante ancora di proprietà del Bologna. L’olandese è legato alla squadra rossoblu da una clausola da 40 milioni, che scatterà dal 1° Luglio. Il Milan è convinto di poter investire in lui, portandolo a Milano nelle prossime settimane, ma negli ultimi giorni un ostacolo bloccava la trattativa, nonché il suo agente Joorabchian.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, però, il Milan fa sul serio per averlo nella sponda rossonera di Milano e nelle ultime ore ha avuto un contatto diretto con il procuratore del calciatore, arrivando ad alzare la posta sulle commissioni. Nella giornata di ieri c’era stato un interessamento della Juventus, che non sembra intenzionata ad affondare il colpo. Zirkzee ha fretta di scoprire la nuova destinazione, così come il Milan ha fretta di portarlo a Milano.