News Milan, c’è l’ultim’ora su Zirkzee: l’annuncio sulla clausola cambia i piani

News Milan, arrivano novità importanti sul futuro Joshua Zirkzee, ancora nel mirino del club rossonero per l’attacco del futuro.

Continua la ricerca dell’attaccante da parte del Milan, che come obiettivo principale per questa sessione di calciomercato ha proprio quello di regalare un nuovo numero nove ai tifosi rossoneri. Sono davvero tanti i nomi emersi da gennaio, da quando è diventato chiaro che Giroud avrebbe salutato a fine stagione. Negli ultimi giorni è stato accostato al Milan anche Romelu Lukaku, che dopo le esperienze all’Inter e alla Roma potrebbe proseguire la propria carriera nel nostro campionato.

Ma l’obiettivo principale sulla lista dei desideri della dirigenza rossonera c’è ancora Joshua Zirkzee, attualmente impegnato in Germania con la nazionale olandese. Sul suo futuro ci sono novità importanti legate alla clausola rescissoria che permetterebbe a qualsiasi club di acquistarlo per 40 milioni a partire da luglio: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sui suoi canali social, infatti, questa clausola sarebbe valida fino all’inizio del mese di agosto.

Circa un mese, dunque, per provare a chiudere la trattativa e a portare l’attaccante del Bologna in rossonero, per formare un attacco davvero importante con Rafa Leao e Christian Pulisic. La società vorrebbe regalare questo colpo ai tifosi e al nuovo allenatore – Paulo Fonseca – ma non sarà facile riuscire a convincere il procuratore di Zirkzee, le cui richieste restano molto alte.

Zirkzee-Milan, possibile svolta nella trattativa

L’Olanda di Zirkzee scenderà in campo il 2 luglio contro la Romania per gli ottavi di finale di Euro 2024. L’attaccante del Bologna è stato richiamato all’ultimo minuto dal C.T. Koeman per far parte dei convocati, ma non ha ancora preso parte alla competizione. Tuttavia, finché gli Oranje continueranno il loro percorso in questi Europei, difficilmente il Milan avrà la possibilità di affondare il colpo, ma potrebbe fare passi avanti con l’agente del giocatore.

La dirigenza rossonera, infatti, ha già trovato l’accordo con Zirkzee ma non è riuscita a convincere Kia Joorabchian. La richiesta del procuratore per quanto riguarda le commissioni è vicina ai 15 milioni, cifra che il Diavolo non è intenzionata a spendere. Si cerca un accordo che possa accontentare le parti a metà strada, altrimenti la trattativa resterà decisamente in salita.

Il Milan, poi, dovrà stare attento alla concorrenza sempre più insistente del Manchester United. Come riporta Fabrizio Romano, il club inglese è stato informato circa i termini relativi alla clausola, i costi dell’operazione e i dettagli legati al contratto. Zirkzee resta sulla lista dei Red Devils, che però non hanno ancora deciso di puntare tutto sull’olandese. Ci sarà tempo fino agli inizi di agosto, ma la sensazione è che tutti i diretti interessati cercheranno di trovare una soluzione il prima possibile, appena il giocatore farà ritorno dal ritiro in Germania.