News Milan, Furlani tenta il colpo alla Reijnders: fissato il prezzo

Calciomercato Milan, la dirigenza si guarda intorno e per rinforzare la rosa non pensa solo al reparto offensivo. Furlani tenta il colpo a centrocampo che può far felice Fonseca.

Nominato Paulo Fonseca come nuovo allenatore è tempo per ill Milan di entrare nel vivo del proprio calciomercato. L’obiettivo della dirigenza è quello di consegnare a Fonseca una squadra rinforzata in più reparti rispetto a quella vista durante questa stagione. Infatti oltre al reparto offensivo, dove il primo nome resta quello di Zirkzee del Bologna come primo obiettivo, i rossoneri vogliono trovare una buona soluzione anche per il centrocampo. I rossoneri infatti la prossima stagione saranno impegnati in più competizioni e servirà maggiore lunghezza in panchina. Questo anche per evitare di ricadere nella stessa situazione dello scorso dicembre, quando la rosa rossonera è stata colpita da diversi infortuni e a disposizioni c’erano poche soluzioni.

A proposito del centrocampo secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, l’ultimo nome messo nel mirino dal Milan per rinforzare il reparto centrale è quello di Mats Wieffer, 24enne centrocampista del Feyenoord. Il giocatore è sotto l’occhio dei rossoneri già da un po’ in realtà e piace molto per le sue qualità. Wieffer sa mantenere l’equilibrio a centrocampo cosa che potrebbe aiutare soprattutto il nuovo tecnico Fonseca a innalzare le prestazioni difensive di tutta la squadra, cosa che parlo rientra tra gli obiettivi del progetto rossonero.

Milan, per il centrocampo Furlani pensa a Wieffer: fissata la cifra

Sempre secondo quanto scrive il quotidiano romano, Wieffer viene valutato circa 30 milioni dal suo club. Il giocatore è giovane (1999), si è guadagnato un posto da titolare e negli ultimi anni è cresciuto molto a livello livello tecnico oltre che di esperienza. Per queste ragioni e soprattutto perchè ha ancora un contratto con una data di scadenza fissata per il 2027, il club olandese non ha intenzione di fare sconti sul cartellino del giocatore. Nei prossimi giorni però sono previsti dei contatti con l’entourage del centrocampista per capire anche quali sono le intenzioni del giocatore.

Il Milan proverà a trovare un modo per portare il ragazzo a Milano anche perché potrebbe rivelarsi il giusto jolly per il gioco di Fonseca. Wieffer infatti è un centrocampista molto duttile che può giocare in diversi ruoli del centrocampo e questo sicuramente è un vantaggio straordinario. In più può essere schierato in mediana, spostandolo leggermente più avanti vicino le punte, ma eventualmente può anche essere arretrato sulla linea dei difensori centrali. Insomma un centrocampista con cui Fonseca potrebbe divertirsi molto.