News Milan, il futuro di Maignan è scritto: c’è lo zampino di Fonseca

Calciomercato, l’arrivo sulla panchina del Milan di Paulo Fonseca mischia tutte le carte in tavola. Il futuro di Mike Maignan sembra ormai ben definito.

Nella giornata di giovedì, con tanto di annuncio da parte di Zlatan Ibrahimovic in sala stampa, è ufficialmente iniziata al Milan l’era targata Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, come risaputo da ormai diverse settimane, è stato scelto per succedere a Stefano Pioli e per provare a dare vita ad un nuovo progetto tecnico, basato su un gioco dominante e propositivo proprio come affermato davanti ai giornalisti dal dirigente svedese.

È chiaro che l’annuncio di Fonseca, seppur non fosse in discussione da diverso tempo, avrà un impatto anche sul mercato rossonero e sulle scelte da parte della società. Quei giocatori che ad esempio sembravano in uscita potrebbero restare o viceversa: col futuro ormai scritto sembra esserci Mike Maignan, la cui permanenza nella Milano rossonera è quasi certa. Il portiere francese avrà, infatti, un ruolo cruciale nello scacchiere di Fonseca.

Nasce il Milan di Fonseca: Maignan sarà il primo play

Giovedì mattina Ibrahimovic è stato abbastanza chiaro: la società rossonera ha deciso di puntare sul tecnico ex Lille in quanto desiderosa di portare uno stile di gioco dominante. Per questo motivo, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarà fondamentale avere piedi buoni fin dalle retrovie e il profilo di Maignan non può che essere perfetto. L’estremo difensore transalpino sarà, dunque, il primo play della squadra, quello da cui partiranno tutte le azioni.

Nel corso della sua carriera il classe ’95 ha, infatti, dimostrato di avere un’ottima tecnica, decisamente sopra la media per chi gioca nel suo ruolo, e ciò lo rende perfetto per lo stile di gioco di Fonseca. I mesi dove Maignan sembrava scontento e sul punto di cambiare aria sono ormai alle spalle e adesso la sua permanenza non sembra più in discussione.

Discorso senza dubbio più complesso per quanto riguarda Theo Hernandez. Anche il terzino francese fa parte dei possibili partenti, ma proprio come il suo connazionale sembra essere perfetto per far parte dello scacchiere del nuovo allenatore rossonero. Il suo futuro resta, però, ancora in bilico con il Bayern Monaco che non ha mai smesso di seguirlo. La speranza del club (e di Fonseca) è, dunque, quella di ripartire dai suoi uomini più importanti ma nonostante questo si potrebbe comunque assistere a qualche addio illustre.