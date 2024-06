News Milan, Maignan ha sciolto le riserve: la decisione sul suo futuro

Calciomercato Milan, Mike Maignan ha preso la decisione relativa al suo futuro: Fonseca è stato avvisato.

A Milano, sponda rossonera, c’è voglia di riscatto dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Il secondo posto in campionato non basta a salvare un’annata priva di trofei e caratterizzata da molti alti e bassi. Anche sul piano del gioco il Diavolo è parso in diverse uscite in difficoltà, senza una vera e propria idea. I percorsi poco brillanti nelle coppe europee hanno accentuato questi problemi, che hanno causato malumore e scontenti all’interno dell’ambiente e tra i tifosi. Proprio per questi motivi la prossima stagione dovrà essere quella della rivalsa per il Milan.

Il mesi estivi saranno dunque di vitale importanza in via Aldo Rossi, dove ci si sta già muovendo in ottica calciomercato. Alcuni cambiamenti sono già arrivati, come quello dell’allenatore: Paulo Fonseca prenderà il posto di Pioli, che lascerà il Milan dopo 5 anni di mandato. Il tecnico portoghese, che da domani inizierà la sua avventura in rossonero, è già da tempo in contatto con la dirigenza milanista per accordare gli acquisti futuri. A proposito di futuro, il portiere Mike Maignan ha espresso la sua volontà per la prossima stagione.

Milan, Maignan rimane fedele: vuole restare

Come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport Mike Maignan vuole rimanere in rossonero. Il portiere francese, che sarà occupato tra pochi giorni in Germania per l’europeo, ha espresso la sua volontà di restare a Milano. Notizia per nulla scontata viste le voci che nei mesi scorsi accostavano il 16 rossonero a grandi club come PSG o Manchester City.

Il contratto dell’ex Lille scadrà nel 2026 ma si parlerà di rinnovo solo quando il francese tornerà a Milanello. Il nuovo progetto e la mentalità offensiva del gioco di Fonseca hanno convinto il 28enne, che vuole tornare a vincere. Il giocatore nel corso della passata stagione aveva perso fiducia nel progetto rossonero ma ora sembra convinto e sarà uno dei leader della squadra.

Fonseca gli affiderà le chiavi della porta e la presenza del francese sarà fondamentale per la costruzione di gioco dal basso. Il Milan dunque proseguirà con il suo portiere che in questi anni ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo. Le sue prestazioni agli europei influiranno sicuramente sulle richieste di rinnovo ma il Milan, forte della volontà del giocatore, può sperare sulla buona riuscita della trattativa.